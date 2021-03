18:00 Uhr

Weltmarktführer Microstep baut Firmensitz in Bad Wörishofen aus

So soll das neue Logistikzentrum von Microstep in Bad Wörishofen einmal aussehen.

Plus Der Experte für Plasmaschneiden hat seine Europazentrale in Bad Wörishofen. Dort entsteht nun ein neues Logistikzentrum. Es ist nicht die einzige Großinvestition des Unternehmens in diesem Jahr.

Von Markus Heinrich

Ein Weltmarktführer erweitert seine Europazentrale in Bad Wörishofen: Die Firma Microstep errichtet ein neues Logistik-, Schulungs- und Vorführzentrum. Geschäftsführer Johannes Ried spricht von einem „Meilenstein“ der Unternehmensgeschichte.

Microstep ist bei seinen Ausbauplänen gleich an zwei Standorten tätig. Der Spatenstich der Niederlassung in Dorsten ist eben erst erfolgt, nun baut Microstep auch am Hauptsitz in Bad Wörishofen. Mit dieser Entscheidung treibe die Microstep Europa GmbH ihren Wachstumskurs weiter voran, teilt das Unternehmen zu dem Vorhaben mit. Die Service- und Vertriebsgesellschaft investiert an beiden Standorten in neue Räumlichkeiten. In Dorsten (NRW) entsteht eine neue Niederlassung. In Bad Wörishofen baut das Unternehmen nur wenige Meter vom Firmensitz im Gewerbegebiet entfernt ein neues Logistikzentrum mit Showroom und Büroflächen.

Bis Herbst 2021 soll der Neubau in Dorsten abgeschlossen sein. Parallel investiert das Unternehmen in Bad Wörishofen in noch größerem Umfang. Das neue „MicroStep CompetenceCenter Süd“ soll den mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitern 1500 Quadratmeter Lagerfläche sowie einen Showroom mit rund 1350 Quadratmetern bringen. Dazu kommen 800 Quadratmeter neue Büroflächen. Der Bau soll im Frühjahr beginnen, er wird etwa 3,5 Millionen Euro kosten.

Igor Mikulina ist der Gründer und Geschäftsführer von Microstep in Bad Wörishofen. Bild: Microstep

„Der Standort Bad Wörishofen hat sich seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren absolut bewährt“, sagt Igor Mikulina, Gründer und Geschäftsführer der Microstep Europa GmbH. „Wir freuen uns, nur fünf Jahre nach dem Neubau der Unternehmenszentrale, erneut in erheblichem Maße in unsere Infrastruktur und unsere Zukunft investieren zu können.“

Bau neuer Marine-Kampfschiffe mit Technik von Microstep aus Bad Wörishofen

Das neue Zentrum in Bad Wörishofen mache Schneidtechnologie und Automationslösungen erlebbar. Verschiedene Anlagentypen aus dem Microstep-Sortiment werden in Bad Wörishofen künftig in Aktion zu sehen sein. Das Unternehmen ist bekannt für CNC-Schneidsysteme mit Plasma-, Laser-, Autogen- oder Wasserstrahltechnologie. Beim Plasma-schneiden arbeitet sich extrem heißes Gas durch Metall. Auch das Thema Automation in Betrieben treibt Microstep voran.

Johannes Ried ist einer der Geschäftsführer von Microstep in Bad Wörishofen. Bild: Microstep

Schneide-Technologie aus Bad Wörishofen spielt zum Beispiel bei mehreren deutschen Werften eine entscheidende Rolle, die gemeinsam Schiffe für die deutsche Marine bauen. Microstep ist als Weltmarktführer im automatisierten Plasma-schneiden dort nach eigenen Angaben ein gefragter Partner. Microstep ist deshalb auch beim Bau von fünf Korvetten des Typs K-130 für die Marine unter Federführung der Lürssen-Werft an Bord, die zwischen 2022 und 2025 ausgeliefert werden sollen.

Auch die Digitalisierung kleinerer und mittlerer Betriebe beschäftigt Microstep in Bad Wörishofen

Microstep treibt auch das Thema „Fertigung 4.0“ von Bad Wörishofen aus voran. Dazu gab es bereits 2017 einen großen Kongress in Bad Wörishofen. In der Kneippstadt wurde zuvor auch der Verband Industry Business Network 4.0 gegründet, in dem sich mittelständische Metallverarbeiter versammeln. Es geht um die Digitalisierung in kleineren und mittleren Unternehmen. „Die Investitionen sind ein weiterer Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Geschäftsführer Johannes Ried. „Nach Abschluss der Bauarbeiten können wir an beiden Standorten unser breites Produktportfolio erlebbar machen sowie direkt an der Technologie beraten und schulen.“ Wichtig sei auch, dass bald mehr Lagerfläche zur Verfügung stehe, um trotz eines „immensen Wachstums“ (Ried) Serviceleistungen auf hohem Niveau anbieten zu können.

