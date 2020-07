vor 34 Min.

Weltreligionen "erwandern" auf dem Meditationsweg durch die Stauden

Plus Auf einer ganz besonderen Wanderroute durch die Stauden kann man an den einzelnen Stationen meditative Übungen absolvieren.

Von Walter Kleber

Die Stauden, in denen die drei mittelschwäbischen Landkreise Augsburg, Unterallgäu und Günzburg aneinandergrenzen, sind zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ausflugsziel – ganz besonders aber im Hochsommer, wenn die Natur in voller Blüte steht und sich die Kornfelder im Wind biegen. Durch die hügelige Landschaft in der südwestlichen Ecke des Naturparks Augsburg Westliche Wälder schlängelt sich seit 2008 der Stauden-Meditationsweg.

Er wurde für Menschen jedweder Religion und Konfession eingerichtet und ist in fünf Tagesetappen geteilt. Diese führen von Fischach im Norden bis nach Kirch-Siebnach im Unterallgäu am südlichen Endpunkt. Auf dem Weg liegen insgesamt neun markante Stationen, die den Wanderer inmitten intakter, weitgehend unberührter Natur zum Verweilen, Nachdenken und Meditieren einladen. Gestützt auf Erfahrungen und Lebensweisheiten der großen Weltreligionen – des Christentums, des Islam und des Zen-Buddhismus – ist so ein Pfad entstanden, auf dem Natur, Körper und Seele zu einer stimmigen Einheit verschmelzen können.

Der Stauden-Meditationsweg ist 36 Kilometer lang, die einzelnen Etappen zwischen sechs und neun Kilometern

Insgesamt misst der Stauden-Meditationsweg 36 Kilometer, die meist abseits der Straße auf den bewaldeten Höhenrücken auf bestehenden Wanderwegen verlaufen. Die einzelnen Etappen sind zwischen sechs und neun Kilometern lang. Ausgangspunkt ist jeweils ein Bahnhof entlang der für Ausflugsfahrten reaktivierten Staudenbahnstrecke (www.staudenbahn.de). Die Meditationsstationen sind in ihrer Reihenfolge aufeinander abgestimmt, können jedoch auch einzeln angegangen werden. Die meditativen Übungen sind am jeweiligen Standort beschrieben und auch als Meditationsheft erhältlich.

Die Wanderroute verbindet landschaftlich ansprechende Fleckchen mit Oasen, an denen der Wanderer seine Seele baumeln und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Im Nordwesten und im Südosten grenzt der Meditationsweg an den überregionalen Jakobus-Pilgerweg an, der von Augsburg nach Lindau führt.

120 Schilder und Markierung weisen dem Wanderer den Weg durch die Stauden

An allen neun Stationen sind Schautafeln angebracht. Auf ihnen finden sich jeweils meditative Übungen und eine Wanderkarte, die über den weiteren Verlauf des Meditationsweges informiert. Rund 120 Hinweisschilder und Wanderwegmarkierungen mit dem Symbol eines blauen Bildstockes weisen den richtigen Weg:

Geh-Meditation: „Die Menschen sagen, es sei ein Wunder, auf dem Wasser zu laufen. Friedfertig auf der Erde zu wandeln, ist ein wahres Wunder.“ ( Thich Nhat Hanh )



) Hör-Meditation: „Schweigen dient dem Hören.“ (Abt Odilo Lechner )



) Zeit-Meditation: „Gerade jetzt geht ein Augenblick vorbei. Wir müssen genau dieser Augenblick sein.“ ( Paul Cézanne )



) Seh-Meditation: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ ( Antoine de Saint-Exupéry )

