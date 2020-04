vor 37 Min.

Wenig Stoff und viel Hoffnung in der Corona-Krise

Bei Bedarf tragen auch Lucie Rieggs Mitarbeiter Elena Neumann und Kübra Celebi (rechts) die neuen Behelfsmasken, die von einer Schnererin in Bad Wörishofen genäht werden.

Wie ein Pforzener Unternehmen in der Corona-Krise mit der Herstellung von Atemschutzmasken eine Schneiderei in Bad Wörishofen vor dem Aus bewahrt.

Selbstgeschneiderte Behelfsmasken haben Konjunktur. Sie sind zwar keinesfalls so wirksam wie medizinische Atemschutzmasken. Nach Expertenmeinung kann ein solcher Gesichtsstoff aber einen Teil der Krankheitserreger abfangen, die der Träger ausstößt. Zudem soll eine solche Maske verhindern, dass man sich selbst dauernd ins Gesicht fasst und dort Viren verteilt.

Aus Mundbedeckungen werden modische Accessoires

Nicht zuletzt avancieren die Mundbedeckungen langsam, aber sicher zu modischen Accessoires im privaten Bereich. „Care 4 Butterfly Children“ aus Pforzen, ein familiär geführtes bundesweit tätiges Versandunternehmen für medizinische Artikel, hat aus der (Corona-)Not nun eine Tugend gemacht und vertreibt die textilen Masken aus einer Näherei in Bad Wörishofen. Der kleine Handwerksbetrieb mit zwei Mitarbeiterinnen hat in der Kurstadt nun wieder eine Zukunftsperspektive, nachdem in der Coronakrise zahllose Aufträge weggebrochen waren.

40 Prozent Umsatzeinbußen, zwei große Kunden weg, Kurzarbeit für die Beschäftigten: „Care 4 Butterfly“-Gründerin Lucie Riegg hofft, dass auch ihr eigenes Unternehmen und die 15 Mitarbeiter mit einem blauen Auge durch das wirtschaftliche Tal kommen. Dass es in der Krise immer auch Hoffnungsschimmer gibt, zeigt ihr die Nachfrage nach den Stoffmasken. „Die Änderungsnäherei hätte zusperren müssen“, sagt Riegg.

Über mehrere familiäre Ecken kennt sie die Chefin der Schneiderei Nadja in der Kneippstadt, wo der Kurbetrieb weitgehend stillgelegt ist. Auch der bislang wirtschaftliche Sicherheit versprechende Auftragsbestand für Änderungen an Bundeswehruniformen liegt brach.

Für große und kleinen Nasen von Mann und Frau

„Das ist nun ein wesentlicher Geschäftsbereich“, sagt Riegg und fächert vier Behelfsmasken aus Baumwolle in ihrer Hand auf: professionell geschneidert mit Überlappungen für große und kleine Nasen, ausgeprägte und dezente Kinnformen, Köpfe von Frauen und Männern. Was aber mindestens genauso wichtig ist: Es sind farbenfrohe Stoffe, mal gestreift, mal gepunktet.

Trotz der eigenen wirtschaftlichen Not wollte Riegg mit den Stoffmasken in finanzielle Vorleistung gehen, nachdem der Markt für Atemmasken, Desinfektionsmittel und andere Schutzausrüstung seit einiger Zeit wie leergefegt ist. „Die Chinesen haben aus ihrer Sicht rechtzeitig alles aufgekauft“, sagt sie. Die eigenen Restbestände des Unternehmens sind nun streng rationiert. Hochwirksame, medizinische Atemschutzmasken werden nur noch an Kliniken ausgeliefert. Andere Waren aus dem Sortiment mit 10000 Artikeln seien uneingeschränkt verfügbar.

Die Unternehmerin sagt, dass die Mundbedeckungen aus Stoff im Alltag durchaus sinnvoll sein können. „Man muss um die begrenzte Wirkung natürlich wissen“, sagt sie, „und die Masken regelmäßig wechseln und waschen.“ Sie könnten nun einer ganz breiten Zielgruppe dienen, ist Riegg überzeugt. „Das reicht vom Schüler bis zum Greis.“ Die Großmutter könne eine solche Maske als Eigenschutz bei der Pflege verwenden, Kleinkinder für die Routineuntersuchung beim Arzt. Und vielleicht wird der Gesichtsvorhang bald beim Besuch im Supermarkt Pflicht. „Die Anforderungen sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich“, sagt sie.

Warum ihr die Versorgung der Kunden so wichtig ist, ergibt sich aus der eigenen Geschichte. Rieggs Tochter Michelle kam vor 13 Jahren als Schmetterlingskind zur Welt. So werden Menschen genannt, die von der genetisch bedingten Hauterkrankung Epidermolysis Bullosa betroffen sind - ihre Haut ist so verletzlich wie der Flügel eines Schmetterlings.

Viele Fragen der Eltern zur Krankheit ihrer Tochter blieben über Jahre unbeantwortet, in etlichen Kliniken und Arztpraxen ist die Schmetterlingskrankheit bis heute unbekannt. Anlaufstellen und Selbsthilfegruppe? Vielfach Fehlanzeige. Aus der Suche nach Antworten ging 2016 dann das Unternehmen hervor, das nicht nur medizinisches Material wie Verbandsmittel liefert, sondern auch Grundwissen für Betroffene und medizinisches Personal vermittelt sowie Netzwerke für Betroffene schafft. (mz)