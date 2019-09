00:33 Uhr

Wenn Eltern sich getrennt haben

Wenn Eltern sich getrennt haben, hat das spürbare Folgen für die Kinder. Doch was brauchen Kinder nach einer Trennung? Was ist gut für sie? Was sagt man Kindern, was besser nicht? Und wie kann man besser mit dem anderen Elternteil zurechtkommen?

Oft sind Eltern in dieser schwierigen Zeit so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass die Kinder nur wenig Halt finden können. Finanzielle Probleme, Konflikte mit dem anderen Elternteil, die Regelung der Umgangszeiten und vieles mehr fordern Kraft, Zeit und Nerven.

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der KJF in Mindelheim bietet dazu den Kurs „Kinder im Blick“ an. Teilnehmer erfahren, wie man mit seinem Kind, dem anderen Elternteil und auch sich selbst besser umgehen kann. Sie bekommen Tipps, wie man die Entwicklung seiner Kinder bestmöglich fördern kann. Zudem zeigen die Fachleute Möglichkeiten auf, wie Stress abgebaut werden kann, der durch die Trennung entsteht. Einiges wird in einer kleinen Gruppe praktisch geübt. „Kinder im Blick“ umfasst sechs Gruppenabende. Monika Grimaldi und Christine Hirschberger leiten den Kurs. Die Teilnehmer sollten ihre Trennung bereits vollzogen haben. Es spielt keine Rolle, ob sie gerade erst oder schon einige Zeit getrennt sind. In einem Kurs soll jeweils nur ein Elternteil teilnehmen. (mz)

und Termine: Tel. 08261/3132. Der Kurs findet an folgenden Abenden statt: 8., 15., 22. Oktober, 5., 11. und 12. November jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr.

