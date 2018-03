vor 49 Min.

Wenn Hacker den Computer kapern

Ermittler der Kriminalpolizei haben es derzeit besonders häufig mit Betrügern zu tun, die sich am Telefon als falsche Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Gute Passwörter und gesundes Misstrauen schützen vor Angriffen

Von Katharina Müller

Wenn Hacker persönliche Daten stehlen, eine ganze Firma lahmlegen und Lösegeld fordern, kommen die Cyber-Kriminalisten der Polizei ins Spiel. In der Region sind dafür spezielle Ermittler der Kripo Kempten und Memmingen zuständig. Die Cybercrime-Kommissariate haben es hauptsächlich mit Betrugsmaschen sowie Erpressung und Datenmissbrauch zu tun, sagt Uwe Walter, Leiter des Kemptener Kommissariats. Derzeit beschäftigen die Experten unter anderem Anrufer, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben.

Seiteneinsteiger gesucht

Doch nicht alle Internet-Ermittler sind klassische Polizisten. Valeria Wild hat zum Beispiel Informatik studiert und in der Software-Entwicklung gearbeitet, bevor sie zur Kripo Kempten kam. Im Rahmen eines einjährigen Programmes wurde sie zur Polizeibeamtin ausgebildet. An ihrem neuen Job fasziniert sie besonders die Verbindung von technischem Wissen mit der Ermittlertätigkeit. Die bayerische Polizei sucht weitere IT-Spezialisten, die Wilds Beispiel folgen, sagt Walter. Bis zum Ende des Jahres soll das Team in Kempten aus vier Polizisten und vier IT-Kriminalisten bestehen. In Memmingen arbeiten im Cybercrime-Kommissariat, das im Juli 2017 eingerichtet wurde, vier Ermittler.

Besonders häufig haben Wild und ihre Kollegen mit Betrugsmaschen zu tun, bei denen sich Kriminelle Zugang zu privaten Computern und Daten verschaffen. Derzeit sind zum Beispiel Betrüger am Werk, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, sagt Walter. Unter einem Vorwand bringen sie ihre Opfer sprachgewandt dazu, den PC hochzufahren und dem vermeintlichen Experten Zugang zum Gerät zu gewähren. Sobald das per Fernwartungssystem erfolgt ist, greifen die Betrüger zum Beispiel Zugangsdaten für das Bezahlsystem Paypal oder Online-Banking ab. In manchen Fällen erpressen sie den PC-Besitzer auch damit, sein Gerät zu verschlüsseln. Sie fordern Gutscheine oder Kryptowährungen wie Bitcoins. Nicht selten komme es zu Zahlungen oder Abbuchungen von mehreren hundert Euro, so Walter.

Schadprogramme im Anhang

Bei einer anderen Masche verstecken Hacker ein Schadprogramm im Email-Anhang. Sobald dieser geöffnet wird, kann sich das Programm möglicherweise installieren und das Gerät lahmlegen. Besonders großen Schaden können Hacker damit bei Firmen anrichten. Einen solchen Angriff gab es im Allgäu Ende vergangenen Jahres, berichtet Walter. Kriminelle hatten alle Daten eines größeren Unternehmens verschlüsselt, wodurch der Betrieb komplett still stand. Sie forderten ein Lösegeld in Form von Bitcoins in Höhe von 6000 Euro, erinnert sich Walter. Ob die Firma bezahlt hat, dürfe er nicht bekannt geben. Grundsätzlich rate die Polizei aber davon ab, da es nicht sicher sei, ob die Erpresser die Daten nach Erhalt des Geldes auch wirklich wieder entschlüsseln.

„Wie würde ich mich an der Haustür verhalten?“

Um sich privat vor Angriffen zu schützen, rät Wild dazu, Passwörter regelmäßig zu ändern. Sie selbst verwende beispielsweise nur sehr lange Passwörter und verwalte sie in einem speziellen System. Trotz der täglichen Erfahrungen mit Betrügern nutzt aber auch sie Services wie Online-Banking. Hier sollten Nutzer Geschäfte aber zum Beispiel nicht per Handy machen, wenn darauf die TAN-Nummer gesendet wird. Wild warnt zudem vor sogenannten Phishing-Mails, in denen Links verschickt werden, über die man sich etwa bei Ebay einloggen soll. So gelangen Betrüger an persönliche Daten. Walter rät: „Man sollte sich immer überlegen, wie man sich an der Haustür verhalten würde. Da gibt auch keiner seine Bankdaten preis.“

Themen Folgen