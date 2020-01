Wenn Igel Hilfe brauchen

Plus Igelin „Fridolina“ aus Pfaffenhausen hätte den Winter ohne Igelexperten wohl nicht überstanden. Und bei manchen Tieren hilft nur noch „Igel-Physiotherapie“.

„Fridolina von Rosenfeld“ müsste sie jetzt eigentlich heißen. Kinder fanden das kranke Igelmädchen in Pfaffenhausen, das mit 325 Gramm zu schwach war, den Winter zu überstehen. Sie brachten es zu Birgit Rosenfeld, von der sie wussten, dass sie sich schon öfter um kranke Wildtiere gekümmert hat. Rosenfeld informierte die Igelhilfe-Schwaben und Thomas Schwaiger holte den kleinen Pflegling ab.

Die meisten Igel sind von Parasiten befallen: Welche das sind, lässt sich am besten anhand von Kotproben mit dem Mikroskop feststellen. So macht es auch Schwaiger. Zudem müssen die stacheligen Tierchen gegen Flöhe behandelt werden. „Dafür eignen sich am besten Pumpsprays“, erklärt der Igelspezialist. „Spot-Ons im Kopfbereich könnten die Tiere töten und Sprays mit Treibgas vertragen sie ebenfalls nicht.“

Der Igel wohnt in Pfaffenhausen im Wäschezimmer

Schwaiger bekam auch schon Tiere mit Lähmungserscheinungen. Weil sie zu wenig Nahrung fanden, litten die Igel unter massivem Vitamin- und Mineralmangel. Tiere mit Lähmungen lässt er auch röntgen, um sicherzustellen, dass keine Rücken- oder Nervenverletzungen vorliegen. Thomas Schwaiger brachte Fridolina nach knapp drei Wochen Pflege zu Birgit Rosenfeld nach Pfaffenhausen zurück.

Seitdem wohnt die Igelin in einem Gehege mit Häuschen im Wäschezimmer bei etwa 20 Grad Celsius und mit Tageslicht, sodass sie Tag- und Nachtzeiten mitbekommt.

Schwaiger hatte zu Demonstrationszwecken beim Pressetermin mit der Mindelheimer Zeitung noch drei weitere Igelpfleglinge mitgebracht: Franz, der unter Lähmungserscheinungen litt und mithilfe von Bewegungsübungen, quasi „Igel-Physiotherapie“, schon wieder recht gut laufen kann. Und die Schwestern Maria und Liesi, die aus einem Wurf von vier kleinen Igeln stammen, zu langsam gewachsen sind und weiterhin aufgepäppelt werden müssen.

Igel Franz zeigt in Pfaffenhausen, wie wehrhaft er ist

Liesi breitet die Vorderpfötchen aus, als Thomas Schwaiger ihr den Bauch krault und Igel Franz zeigt, wie er fauchen, die Stacheln spreizen und dazu ein bisschen hüpfen kann. In der ungewohnten Umgebung in Pfaffenhausen und bei den vielen Igelfans, die ihn beim Pressetermin betrachteten, hatte er ein bisschen Angst bekommen und ging nun in Verteidigungsstellung.

Aber nur kurz. Wenige Augenblicke später kuschelt er sich an Schwaiger, der ihn auf dem Arm hält und der so vertraut und gut nach Igel riecht.

Fridolina bleibt jetzt in Pfaffenhausen. Wenn alles gut geht, wird sie im Frühling in die Freiheit entlassen. Die anderen Igel nimmt Nebenerwerbslandwirt Schwaiger wieder mit nach Hause, wo er momentan auf dem Hof 22 Igel im Freigehege und zwölf Pfleglinge drinnen im Warmen versorgt. Er ist einer von nur zwölf Igelexperten in ganz Deutschland. In jahrelanger Arbeit mit den Tieren hat er Erfahrungen gesammelt.

Igel sind inzwischen vom Aussterben bedroht

Noch länger ist Hannelore Pentenrieder, Vorsitzende des Vereins Igelhilfe-Schwaben, dabei. Außer einem enormen Zeitaufwand entstehen ihr auch Kosten, die nur über Spenden abgedeckt werden können, da es von staatlicher Seite keine Unterstützung gibt, obwohl Igel inzwischen vom Aussterben bedroht sind.

Informationen zur Hilfe für kranke Igel und was man sonst für die Tiere tun kann, gibt es im Internet unter www.igelhilfe-schwaben.de oder www.pro-igel.de. Wichtig: Igel sind geschützte Wildtiere und dürfen nur dann mitgenommen werden, wenn sie tagsüber offensichtlich krank oder vor dem beziehungsweise im Winter zu klein und schwach aufgefunden werden. Dann muss zunächst schnellstmöglich ein Tierarzt oder die Igelhilfe kontaktiert werden.