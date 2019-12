13.12.2019

Wenn Sanni Risch ruft, dann kommen alle gerne

Zum 30. Bühnenjubiläum standen alle aktiven Musikerinnen und Musiker auf der Bühne des Kursaals, bei denen die Dirigentin inzwischen die Kommandos gibt. Darüber freute sich am Ende auch die örtliche Feuerwehr

Von Maria Schmid

Drei in Eins – so könnte man das Konzert von und mit Sanni Risch im Kursaal nennen. Es war ein Konzert zum Advent, kombiniert mit Bitten um Spenden für die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen, für die sich der Vereinsvorsitzende Hans Peter Roiser im Vorfeld bei Sanni Risch und dem Publikum herzlich bedankte. Die Spendensumme betrug am Ende des Konzertes 1287 Euro.

Zugleich beging Sanni Risch ihr 30. Bühnenjubiläum. Damals, im Juni 1989, stand Susanne Müller-Risch zum ersten Mal auf der Bühne am Musik-Pavillon vor dem Kurhaus.

Sie war die Pianistin von „The Little Schoolband“ von Klaus Ammann, die „jüngste Bigband Europas“, die er 1972 gründete.

Die junge Musikantin erlernte das Orgelspiel, Gitarre, Klavier, Synthesizer, Trompete und Flügelhorn, Akkordeon und Klarinette. Sie schulte ihre Stimme und den Chorgesang.

Außerdem machte sie ihr Abitur am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim und wurde Steuerfachangestellte. Sanni Risch besuchte die Privatakademie SAE München für das Fach Tontechnik und ließ sich zur Musikkauffrau ausbilden. Ihre Leidenschaft gilt aber der Komposition. In den vergangenen 30 Jahren sorgte sie für rund 400 selbst komponierte und getextete Werke, darunter die bekannten VolksMusicals wie zum Beispiel das „VolksMusical Kneipp“.

Als Dirigentin ist Risch zudem ein Multitalent. Bei diesem Konzert im Kursaal bot sie alle aktiven Musiker auf, bei denen sie inzwischen die Leitung übernommen hat: den Unterallgäuer Bäuerinnenchor mit der zu ihm gehörenden Stubenmusik, die Singgemeinschaft Liedertafel Bad Wörishofen, den Musikverein Stockheim und den Sanni Risch-Chor. Außerdem traten fünf Alphornbläser aus „Langholz“ mit ihren Alphörnern auf, deren warme, ruhige Klänge adventliche Stimmung aufkommen ließen.

Vom Musikverein Stockheim spielte eine fünfköpfige Bläsergruppe, bis alle Musikanten gemeinsam das „Highland Cathedral“ hören ließen. Alle Sängerinnen und Sänger sangen gemeinsam „Tochter Zion“, unterstützt von den Stockheimer Musikern. Sanni Risch am Flügel sang Solo und gemeinsam mit ihrem Chor das französische Weihnachtslied vom kleinen Weihnachtsmann „Petit Papa Noel“.

Und der Unterallgäuer Bäuerinnenchor sang unter anderem vom „Marien-Advent“. Das Publikum spendete reichlich Applaus und sang zum Schluss gerne mit allen Aktiven auf der Bühne das bekannte Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“.

Einer verschollenen Chronik zufolge soll der Pfarrer und geistliche Schriftsteller Christoph von Schmid das Gedicht bereits vor 1795, als er Kaplan in Nassenbeuren war, in der barocken Kapelle Maria Schnee verfasst haben. Dieses Lied aus der Unterallgäuer Heimat geht noch heute um die Welt und eroberte die Menschen im Kursaal.

Themen folgen