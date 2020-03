Wenn Türkheimer Kinder mit den Fingern sprechen

Plus Beim Kurs für Gebärdensprache der Vhs sind die Kids begeistert dabei. Auch der Blick hinter die Kino-Kulissen sorgt für einige Überraschungen.

Kinder in Türkheim sind gut dran. Wenn sie Ferien haben und es draußen ungemütlich ist, können sie vor Ort ins Kino gehen. Der Andrang schon am Vormittag war groß. Wenn sie dazu noch wissen wollten, wie die Technik „hinten“ im Kino funktioniert, hatten sie über das Ferienprogramm der Vhs Türkheim Siebenschwabenhaus die Gelegenheit.

Schon der Blick in die Technik des Türkheimer Kinos macht die Kids sprachlos

Angemeldet hatten sich dafür 34 Kinder. „Es hätten aber noch viel mehr sein können“, erklärte Betreuerin Melanie Frank vom Organisationsteam der Vhs das große Interesse der Kinder. Kai Erfurt vom Kino führte die Kinder in kleinen Gruppen hinauf in den Vorführraum und zeigte erst einmal, wie so etwas früher funktioniert hatte. Die Filme seien mit der Post gekommen: 20-Minuten-Filmabschnitte auf kleinen Rollen, die zum Gesamtfilm auf einer großen Rolle zusammengeklebt werden mussten.

Heute dagegen reiche ein kleiner orangefarbener Koffer mit einer Festplatte darin für einen Film. Keine einfache DVD, sondern ein Daten-Ozean mit ganz vielen Gigabytes. Damit der Film dann auf der großen Leinwand eindrucksvoll ankäme, habe das Kino den supermodernen Kino-Projektor „Sony SRX 320 4K“ angeschafft. Beim Raten über den Wert dieses schwarzen Kastens lagen die Kids ordentlich daneben und darunter: 100.000 Euro sind es, und das gleich zweimal, für beide Kinosäle.

Der Ton für die Filme geht dabei über ein Extra-Modul und wird wie auch die Projektor-Bedienung und die Film-Anfangszeiten über Computer gesteuert. Große Augen auch ohne Brille bekamen die Kinder, als Kai Erfurt das 3-D-System erklärte. Auch hier habe der moderne Computer die Horror- Erlebnisse auf dem Jahrmarkt durch feinste Technik abgelöst.

Unspektakulär für die Kids kommt diese Technik in den Kulissen des Kinos auf den ersten Blick daher: sie liegt nämlich im Verborgenen in harmlosen schwarzen Kästen. Keine sich drehenden, surrenden Filmrollen am alten Projektor mehr, und den Beruf des Filmvorführers, der den Filmanfang einfädelte und Rollen wechselte und schnell mal einen Riss flicken musste: den gibt es schon lange nicht mehr. Die Kinder waren beeindruckt und ihre Fragen zeigten, dass sie schon öfters im Kino gewesen waren, und das nicht nur wegen Popcorn und Cola.

Die Türkheimer Kids hatten das Gehörlosen-Alphabet in Rekordzeit drauf

Ganz ohne Technik kam ein weiterer Kinderferien-Kurs der VHS aus. „Hast du Worte?“ fragte Stefanie Meier (22), Studentin für das Lehramt für Gebärdensprache. Sie führte vor, wie hörgeschädigte Menschen untereinander und mit uns kommunizieren können. Sieben Mädels und ein Bub im Alter von sieben bis zwölf Jahren hatte das interessiert.

Und so wie die Kids das Lesen und Schreiben in der Schule gelernt haben, beginnt auch die „Deutsche Gebärdensprache “ mit dem Alphabet. Die Hände und die Finger sprechen. Die Finger formen eine Lautfigur und der Mund formt die Laute stumm mit. Die Kinder hatten das Gehörlosen-Alphabet in Rekordzeit drauf. Warum sie sich für die Gebärdensprache interessierten?

Einige waren einfach neugierig: „Ich weiß davon gar nichts“, andere hatten schon mit hörgeschädigten Menschen im Freundeskreis und der Familie zu tun gehabt. „Meine Freundin hört nicht und ihre Mama und ihr Papa auch nicht“, erzählte Alexander.

Das Fingeralphabet bräuchten die Betroffenen, um Eigennamen wie Personen oder Städte benennen zu können, sagte Stefanie Meier. Damit sie untereinander nicht immer wieder ihre oft langen Namen buchstabieren müssten, gäbe es auch individualisierte Namen einzelner, die sich aus Äußerlichkeiten oder charakterlichen Eigenschaften ergäben und für die eine Geste dann reiche. Eine Geste reiche auch für viele Wörter in der Sprache. Vieles in einem Satz, wie beispielsweise der Artikel, werde weggelassen. Die Geste für ein Wort orientiere sich oft an etwas ganz Typischem.

So gefiel den Kindern die Geste für „Oma“ besonders gut, weil sie den kleinen Dutt an Omas Hinterkopf zeigt. Das konnten sie sich gut merken. Stefanie Meier erzählte, dass hörgeschädigte Menschen einen eigenen Humor hätten und eine eigene Welt.

Auch das Theater sei speziell und die Witze seien anders. Und dass die Deutsche Gebärdensprache erst seit 2002 als offizielle Sprache anerkannt sei, die man lernen und „sprechen“ könne. Stefanie Meier , die aus Amberg stammt, studiert an der LMU München für das „Lehramt mit Schwerpunkt Gehörlosen-Pädagogik“. Der Kurs in Türkheim war ihr Einstand als Kursleiterin.

Die Kinder waren mit voller Konzentration dabei und konnten zum Schluss sogar eigene kleine Sätze in der Gebärdensprache erzählen: wie ihre Oma, der Opa, die Eltern und Geschwister heißen. Alle hatten gut hingeschaut und konnten auch rückübersetzen.

Als es um die Gebärden-Gesten für Tiere ging, war das ein großer Spaß, weil es an Pantomime erinnerte: die Katze mit den Schnurrhaaren und der Elefant mit seinem langen Rüssel.

Und, absolut süß, die Schildkröte mit Panzer und Füßchen, mit zwei Händen gezeichnet.