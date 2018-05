vor 17 Min.

Wenn der Vater mit dem Sohne

Dass Michael Heckel auch Förster werden wollte, war seinem Vater Peter zuerst gar nicht recht. Mittlerweile ist er in Mindelheim seine Fußstapfen getreten.

Von Manuela Frieß

Michael Heckel steht im Wald, zu 80 Prozent jedenfalls. Denn schließlich ist es sein Job – und seine Arbeitszeit verbringt er größtenteils draußen und nicht im Büro. Doch den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, das passiert dem Mindelheimer Stadtförster nicht. „Wenn ich durch den Wald gehe, dann sehe ich immer das Ganze, aber sehr detailliert. Nicht nur, ob die Wege in Ordnung sind oder ein Käferbefall droht oder die Esche kaputt ist“, berichtet er von seinen täglichen Aufgaben. 760 Hektar Wald besitzt die Stadt Mindelheim und darin sieht seit Januar Michael Heckel nach dem Rechten, wie zuvor sein Vater Peter für 25 Jahre.

Dabei war es dem Vater damals gar nicht wirklich recht, dass ihm sein Sohn in der Berufswahl folgen wollte. „Ich wusste ja, dass es extrem schwierig ist, eine Anstellung zu finden. Da war ich schon zurecht skeptisch.“ Schließlich hätte er sich auch eine Lehre im Handwerk für seinen Sohn vorstellen können.

An der Uni war dem Mindelheimer alles zu theoretisch

Trotz der väterlichen Skepsis schlug Michael Heckel einen ähnlichen Weg wie sein Vater ein. Zuerst habe er die dreijährige Ausbildung zum Holzmacher absolviert, dann erst ging es an die Universität Weihenstephan in Freising, erzählt der 38-Jährige – die er so schnell wie möglich mit seinem Zeugnis als Diplom-Ingenieur wieder verlassen hat. „Irgendwie war mir an der Uni alles zu theoretisch. Gott sei Dank, gab es bei mir noch Praxissemester, in denen ich die wichtigen Dinge gelernt habe“, ist seine Meinung.

Doch um als Förster arbeiten zu wollen, muss man sich schon berufen fühlen, sind sich die beiden einig. Nicht nur, weil die meisten Förster auch neben ihrem Beruf in der Freizeit jagen und man da schon so manche Anfeindung erlebt. Sondern auch, weil manche der Arbeiten ans Wetter gekoppelt sind. Das heißt konkret: Wenn das Sturmholz weg muss, dann duldet das manchmal keinen Aufschub. „Dann bin ich halt am Samstag oder am Sonntag dorthin und habe die Vorarbeiten gemacht, damit alles geholt werden kann. Das hat mir nichts ausgemacht“, erzählt der 63-Jährige.

Das ist einerseits schön: Man arbeitet mit der Natur. Aber auch schwierig: Man muss sich an die Gegebenheiten und das Tempo in der Natur anpassen, darf nicht ungeduldig sein. „Ich kann noch so viele Pläne für die weitere Entwicklung der Wälder hier machen. Wenn mir ein Sturm Wiebke oder Niklas dazwischen kommt, dann muss ich mich halt zuerst um die Aufarbeitung kümmern“, berichtet Vater Heckel und lacht.

Erinnerungen an die Zeit im Fugger-Wald bei Markt Wald

Dafür ist das Schöne am Försterdasein die Möglichkeit, zeitweise komplett alleine zu arbeiten. Und dass das viele Arbeiten draußen in der Natur die Gesundheit fördere, davon ist Michael Heckel absolut überzeugt. Man schaue sich nur mal die geringe Zahl der Krankheitstage an!

Wann er genau beschlossen hat, ebenfalls Förster zu werden, daran könne er sich nicht erinnern, aber zum Beispiel daran, dass er schon als vierjähriger Bub mit dem Vater zur Jagd durfte. Oder wie die ganze Familie – noch in den 80er Jahren – in den Gebieten der Fugger von Markt Wald tagelang Impfköder gegen Tollwut verteilt habe. „Und die mussten nach dem Verteilen noch einmal kontrolliert werden“, betont Vater Heckel.

Einiges habe sich in den letzten Jahrzehnten schon geändert, erzählen sie: Viel mehr Technikeinsatz bei der Holzernte hat mehr zeitlichen Druck gebracht. Aber auch mehr Sicherheit. Die Schädlinge haben sich gewandelt: Statt den Ulmen sind nun die Eschen gefährdet. Und nicht nur der normale Borkenkäfer, sondern auch noch der asiatische Laubholzbockkäfer bedrohen die heimatlichen Wälder.

Die beiden Förster scheinen trotzdem gelassen. Sie wirken, als ob es nichts gibt, das ihnen die Freude an der Arbeit wirklich vermiesen könnte. Obwohl es ihre persönliche Einschätzung ist, dass mehr Müll in die Wälder wandert als früher, und auch die Jogger und Mountainbiker nicht mehr so umsichtig mit der Pflanzen und Tierwelt umgehen. Schließlich liegt die Umwelt ihnen am Herzen: „Irgendwie fühle ich mich da auch meinen beiden Buben gegenüber verantwortlich“, ergänzt Michael Heckel. Auch wenn die Berufswahl seiner Söhne derzeit noch kein Thema ist.

Themen Folgen