vor 19 Min.

Wenn die Nacht in Mindelheim zum Tage wird

Der Mindelheimer Stadtrat zeigt ein Herz für feierfreudige junge Leute. Zumindest ein bisschen

Von Johann Stoll

Sie waren auch mal jung, die 24 Damen und Herren Stadträte und die drei Bürgermeister Stephan Winter, Hans Georg Wawra und Roland Ahne. Sie können sich noch gut an jene Zeiten erinnern, als sie selbst mit Gleichaltrigen bis tief in die Nacht um die Häuser zogen. Die Grundsympathie war also vorhanden, als der Stadtrat zu entscheiden hatte, ob er die Sperrzeit in Mindelheim lockern soll.

20 junge Leute waren in den großen Sitzungssaal im Rathaus gekommen, um die Debatte aus erster Hand zu verfolgen. Alle Zuschauerplätze waren belegt, zusätzliche Stühle mussten herbeigeschafft werden. Ihre Meinung war klar: Es soll sich in Mindelheim mehr rühren.

Der Stadtrat folgte nun der Empfehlung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses. Dieser hatte vorige Woche in nicht öffentlicher Sitzung (die MZ berichtete) vorgeschlagen, den Wirten in Mindelheim einmal pro Monat an einem Samstag eine verlängerte Öffnungszeit bis 4 Uhr morgens zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die Wirte auf einen Samstag im Monat einigen. Das soll auf einem Wirte-Stammtisch in nächster Zeit besprochen werden.

Im Stadtrat Mindelheim wurde über die Sperrzeiten diskutiert

An der generellen Sperrzeit wollen Stadtrat und Bürgermeister nicht rütteln. Seit 2006 gilt: Von Sonntag bis Donnerstag muss um 2 Uhr Schluss sein. An Freitagen und Samstagen müssen Wirte um 3 Uhr schließen. Die Sperrzeitverordnung hatte der Stadtrat vor zwölf Jahren wegen erheblicher Lärmbelästigungen und Sachbeschädigungen erlassen. Wirte, die im Freien ausschenken, müssen um 22 Uhr den Zapfhahn abdrehen. Hier greift das Immissionsschutzrecht, also die Technische Anleitung TA Lärm. Schließlich haben auch jene ein Recht auf eine ungestörte Nacht, die in der Nähe eines gastronomischen Betriebes wohnen.

Aber auch hier gibt es Spielraum. Auf Antrag kann das Landratsamt eine Öffnungszeit bis 23 Uhr genehmigen. Zweimal im Jahr kann sogar bis Mitternacht geöffnet bleiben. Bürgermeister Winter kündigte an, dass die Stadtverwaltung die Wirte über diese Möglichkeiten aufklären wolle.

Es gibt Möglichkeiten, wie Kneipen in Mindelheim länger öffnen können

Sollte sich ein Betreiber für ein Tanzlokal oder eine Diskothek im Gewerbegebiet finden lassen, will der Stadtrat längere Öffnungszeiten, als in der Sperrzeitverordnung festgelegt, ermöglichen. Stadtrat Manfred Salger (CSU) betonte, er freue sich, dass sich bei der Sperrzeit endlich etwas bewege. Junge Leute gehen heutzutage erst gegen 23 oder 24 Uhr weg. Im Interesse der Vereine plädierte Salger aber dafür, auch die Vereinbarung der Unterallgäuer Bürgermeister zu überarbeiten. Sie hatten vor ein paar Jahren auf Anregung von Landrat Hans-Joachim Weirather beschlossen, dass der Betrieb in den Festzelten einheitlich um 2 Uhr endet.

Tatsächlich aber würde sich nur Mindelheim an diese Regel halten, kritisierte Salger. Das Ziel, „Diskotourismus“ zu verhindern, werde damit nicht erreicht. Wenn etwa in einem Dorf früher Schluss ist, fährt ein Teil der jungen Leute anderswo hin, wo noch Betrieb ist. Bei solchen Fahrten ist es in der Vergangenheit immer wieder zu folgenschweren Verkehrsunfällen gekommen.

Salger schlug vor, auf das Landratsamt zuzugehen und dafür zu werben, dass der Betrieb in Festzelten bis 3 Uhr erlaubt werden sollte. „Dann sollten sich aber auch alle daran halten“, forderte er.

Georg Pfeifer (SPD) sprach sich für den Versuch aus, die Sperrzeit zu verkürzen. Nach einem Jahr sollte Zwischenbilanz gezogen werden. „Vielleicht kann man danach noch mehr lockern“. Stefan Drexel (Freie) appellierte an die Vernunft. Jugendliche und Gastronomen hätten es selber in der Hand, dass die Neuregelung funktioniert. Dietmar Wagner legte Wert darauf, dass ein Sicherheitsdienst bis 4 Uhr an den langen Samstagen unterwegs ist. Das sei der Fall, versicherte Ordnungsamtsleiter Ralf Müller.

Themen Folgen