Wenn ein Bestatter selbst trauert

Plus Als Bestatter ist Andreas Schmid dem Tod unzählige Male begegnet – und war doch nicht darauf vorbereitet, was es heißt, einen geliebten Menschen zu verlieren.

Andreas Schmid kennt den Tod gut. Als Bestatter begegnet er ihm und seinen vielen Gesichtern Tag für Tag. Er weiß um das Leid der Angehörigen, um ihre Trauer, doch richtig gekannt hat er beides – das weiß er jetzt – nicht. Nicht bis zu diesem 29. Mai.

An diesem Tag schloss seine Mutter Ruth zum letzten Mal die Augen. Ihr Tod kam nicht unerwartet. Die Ärzte im Krankenhaus hatten nur noch von Tagen gesprochen, die sie, mit all den Metastasen im Körper, leben würde. Und doch hatten Andreas Schmid, seine Tochter, seine Brüder und sein Vater nicht damit gerechnet, dass es in dieser Nacht passieren würde, als sie alle zu Bett gegangen waren und ausnahmsweise niemand neben ihr wachte. „Ich wollte eigentlich dabei sein, wenn sie stirbt“, sagt Andreas Schmid. Um sie nicht allein zu lassen und auch, um sie gleich richtig betten zu können, bevor die Totenstarre eintritt. „Aber vielleicht wollte sie nicht, dass jemand dabei ist, vielleicht hat sie den Moment extra abgewartet und sich gedacht: Schlaft jetzt, ich geh’ jetzt auch.“

Der Tod seiner Mutter stürzte den Mindelheimer Bestatter Andreas Schmid in ein emotionales Chaos

Er weiß, dass der Tod für sie eine Erlösung war, doch das mildert den Verlust nicht. Genauso wenig wie ihr Alter. „Mit 84 da sagen viele: Die hat ihr Leben gelebt, da war die Hebamme auch nicht mehr schuld“, sagt Schmid. „Aber wenn du der bist, der so einen nahen Angehörigen verloren hat, dann ist das Alter völlig egal.“ Und die Tatsache, dass man dem Tod schon so viele Male begegnet ist, auch. „Das ist ein emotionales Chaos. Das geht mir nicht anders als anderen.“

Er hat mitansehen müssen, wie es seiner Mutter innerhalb kürzester Zeit immer schlechter ging, wie sie eben noch selbst am Tisch Platz nehmen und einen Tag später nicht einmal mehr den Mund öffnen konnte. Er hat die Hilflosigkeit gespürt, ihr Leiden allenfalls lindern, aber nicht mehr auf Heilung hoffen zu können, und die Gewissheit, dass das jetzt wirklich das Ende sein wird. „Das ist Hardcore“, sagt Schmid – und mit dem Berufsalltag nicht ansatzweise zu vergleichen: „Wenn man zu den Mandanten ins Haus kommt, um den Verstorbenen abzuholen, haben die die schlimmen Tage schon hinter sich. Wir kriegen die Vorgeschichte nicht mit. Wir sehen nur den Verstorbenen im Pflegebett oder auf der Couch.“

Ruth Schmid hatte schon vor Jahren alles für ihre Bestattung vorbereitet

Meist sind es Fremde, das erleichtert den professionellen Umgang zusätzlich. Doch bei der eigenen Mutter wird auch der Profi zum Laien. „Das überwältigt einen. Man ist nicht zurechnungs- und nicht aufnahmefähig. Das geht beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus.“

Zum Glück hatte seine Mutter schon vor Jahren alles geregelt. Die Familie wusste, dass sie verbrannt werden und bei der Beerdigung „kein großes Tamtam“ wollte. Sogar die Lieder für den Gottesdienst hatte sie schon ausgesucht. Sie wollte auf dem Mindelheimer Friedhof in der Urnenwand beigesetzt werden – der einzige Wunsch, über den sich ihre Familie hinwegsetzte, weil es ihren Mann und die Söhne störte, dass man an so eine Wand nichts hinstellen kann, nicht einmal ein paar Blumen zum Geburtstag, den sie vor Kurzem gefeiert hätte. Ihre Asche ruht jetzt in einer Erd-Urnenkammer.

Andreas Schmid hat seine Mutter selbst ein letztes Mal gewaschen und angezogen

Bis dorthin hat sie Andreas Schmid selbst begleitet. Er hat sie ein letztes Mal gewaschen, angezogen und für den Abschied am offenen Sarg hergerichtet. „Mein Mitarbeiter hat mir mehrfach angeboten, das für mich zu machen. Aber das wollte ich nicht. Das war mir ein Verlangen, meiner Mama die letzte Ehre zu erweisen und mit ihr den allerletzten Weg zu gehen.“ Auch wenn das weiß Gott nicht einfach war. „Das geht nicht ohne Tränen, wenn man das für die eigene Mama macht.“

Eine Woche hat sich der 51-Jährige nach ihrem Tod freigenommen, „dann ging der Job ganz normal weiter“. Mit dem einzigen Unterschied, dass er den Tod jetzt noch besser kennt. Er denkt oft an seine Mutter, wenn Verstorbene in ihrem Alter sind oder ihr ähnlich sehen. „Es begleitet einen, aber man ist abgelenkt.“