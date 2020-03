vor 17 Min.

Wer Sprüche klopft, muss blechen

Wer am Stammtisch im Fässle zu sehr auf die Pauke haut, muss einen Euro zahlen

Schon seit Jahren gibt es sie, die „Sprücheklopferbox“ im Gasthaus Fässle in Türkheim. Wer am Stammtisch einen blöden Spruch loslässt, der muss mindestens einen Euro in die Niveaukasse werfen. Da kommt im Laufe der Zeit schon einiges zusammen....

So konnten Fässle-Wirt Martin Haug und sein Stammtisch-Team vor einigen Jahren schon dem Kindergarten Sankt Elisabeth in der Marktgemeinde eine Spende für den Ankauf von Spielsachen übergeben. Nun ist es wieder soweit: Dieses Mal wurde der Kindergarten Sankt Josef ausgewählt, der in den Genuss der Sprücheklopferspende kommt. Marktgemeinderat Jürgen Roiser, seit vielen Jahren mit dabei beim Stammtisch, konnte Einrichtungsleiterin Sandra Stosch den Inhalt der Spendenbox in Höhe von 500 Euro übergeben. Zusammen kamen insgesamt 481,92 Euro, die Fässle-Wirt Martin Haug gerne auf 500 Euro aufrundete. Stosch freute sich sehr über die Spende. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie entscheiden, was damit angeschafft werden soll. (mz)

Themen folgen