Wer bekommt einen verbilligten Bauplatz in Wiedergeltingen?

Plus Wiedergeltingen verkauft verbilligte Bauplätze.Die Warteliste ist lang, die Bewerbungsfrist beginnt ab sofort. Wie viele Bauplätze es am Ende sein werden, verschweigt der Gemeinderat.

Von Regine Pätz

Sowohl im Wohngebiet W10 am Frankenweg als auch am Kellerweg könnten Bauwillige bald den Zuschlag zum Kauf eines günstigen Bauplatzes bekommen. Wie viele Bauplätze ausgeschrieben werden, hat der Gemeinderat nicht öffentlich gemacht, die Warteliste an Interessierten jedenfalls ist lang.

Insgesamt sollen in den zwei neuen Baugebieten in Wiedergeltingen 15 bis 17 neue Bauplätze entstehen

Zwei Bauplätze im nördlichen Teil des Wohngebietes „W10“ am Frankenweg, zwei im südlichen Teil könnten es sein, die Wiedergeltingen nun über eine Ausschreibung an Bauwillige vergeben möchte. Infrage käme zudem ein Grundstück am Kellerweg. Alle haben eine Größe zwischen 600 und 700 Quadratmetern. Wie berichtet, sollen es in den Baugebieten laut Führer insgesamt 15 bis 17 Bauplätze werden.

Ob nun alle Offerten in die Ausschreibung gehen oder sich die Gemeinde einen Verkaufsaufschub einzelner Grundstücke vorbehält, muss abgewartet werden. In jüngster Sitzung einigte sich das Gremium nämlich darauf, die tatsächliche Anzahl nicht offenzulegen und dies stattdessen in nicht-öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Eine gute Nachricht für Bauwillige in Wiedergeltingen dürfte dies dennoch sein. Denn noch aus der letzten Ausschreibungphase finden sich viele Bewerber in der Warteschlange; die Lust am Bauen ist auch in Wiedergeltingen ungebrochen.

„Die Nachfrage nach Bauland ist groß“, bestätigt denn auch Bürgermeister Norbert Führer. Knapp 20 Bewerber stünden auf der gemeindlichen Warteliste. Dass sich darauf, neben Einheimischen, auch Bewerber von außerhalb befinden, auch das konnte Führer auf Nachfrage einzelner Gemeinderäte bestätigen.

Einige Bauplätze in Wiedergeltingen sollen für Ortsansässige zurückgehalten werden

Dass primär Wiedergeltinger die Chance bekommen sollten, einen Bauplatz am Ort zu ergattern, das hatte unter anderem Maximilian Huber (FWW) schon im Rahmen einer früheren Gemeinderatssitzung angeregt. Sein Vorschlag, freie Bauplätze zurückzuhalten, um etwa jungen Alleinlebenden, denen eine Bewerbung zum Zeitpunkt der Ausschreibung „zu schnell geht“, eine Chance einzuräumen, hatte damals breiten Konsens gefunden. So sollten sich auch in jüngster Sitzung Gemeinderatsmitglieder finden, die das Zurückhalten von ein bis zwei Bauplätzen zur Diskussion stellten.

Barbara Kugelmann und Maximilian Kienle (beide Bürgerverein) etwa regten dies an. Bernd Stapfner (CSU) wiederum wollte alle der genannten Grundstücke ausgeschrieben wissen, die dann aber an Wiedergeltinger vergeben werden sollten. Sollten sich zu wenige Einheimische darauf bewerben und Bauplätze übrig bleiben, dann wäre auch er für eine Zurückstellung, „bevor Auswärtige zum Zuge kommen“.

Einvernehmlich einigte sich das Gremium an diesem Abend darauf, die gleichen Bewerbungskriterien zur Anwendung zu bringen, wie schon bei früherer Ausschreibung von Baugebieten im Bereich „W10 - Südlich der Hallstattstraße“. Das bedeutet: Auch für die nun auszuschreibenden Bauplätze gilt die Anwendung eines Punktesystems.

Für eine Aufnahme in das Bewerbungsverfahren brauchen Bauwillige also mindestens 95 Punkte. Die gibt es für zwei Kategorien – den Ortsbezug und soziale Fragen. Erstere umfasst den Wohnsitz, eine Arbeitsstelle vor Ort oder ein Ehrenamt über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, Letztere die Punkte Vermögen und Einkommen, Familienstand, die Pflege naher Angehöriger oder der Nachweis einer Behinderung.

Berücksichtigt werden nur Bewerber, die diese Mindestpunktzahl auch erreichen, Bewerber mit geringerer Zahl können nicht ins Verfahren aufgenommen werden. Sollten sich mehr Interessenten mit ausreichender Punktzahl im Verhältnis zu den vorhandenen Bauplätzen bewerben – und das dürfte der Fall sein – sind soziale Kriterien entscheidend, nicht mehr das Los.

Einvernehmlich legte das Gremium zudem fest, für die im Besitz der Gemeinde befindlichen Bauplätze W10 im südlichen Teil 150 Euro je Quadratmeter plus Erschließungskosten, im nördlichen Teil 135 Euro (…) festzulegen.

Zwischenzeitlich hat die Verwaltung die Ausschreibung nun auch amtlich gestartet. Bewerbungen für einen Bauplatz können bis spätestens Samstag, 15. Mai an die Gemeinde gerichtet werden. Formulare dazu stehen ab sofort auf der Homepage der Gemeinde zum Download bereit.

Abschließend sollte es Bürgermeister Norbert Führer sein, der noch einmal das Thema zukünftiges Bauland ansprach. Auf Nachfrage einzelner Räte, ob weiteres Bauland in Wiedergeltingen in Aussicht stünde, hielt er sich zunächst ein wenig bedeckt. „Ich sage jetzt nichts öffentlich“, so Führer. Und, „so schnell wird es nicht gehen“.

Fakt sei eben, dass Genehmigungen von behördlichen Seiten zur Schaffung von Bauland in Randbereichen von Ortschaften immer restriktiver werde. „Dort steht die Nachverdichtung innerorts im Vordergrund.“ Und weniger Flächenverbrauch.

