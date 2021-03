vor 27 Min.

Wer hat einem Pferd eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde zugefügt?

Eine rund 15 Zentimeter lange Wunde entdeckte eine Pferdebesitzerin bei einer ihrer Stuten. Ein Tierarzt geht davon aus, dass jemand das Pferd geschnitten hat.

Schock für eine Pferdebesitzerin in Bad Wörishofen: Als die Frau am Freitagmorgen in den Stall ging, stellte sie fest, dass eine ihrer Stuten eine rund 15 Zentimeter lange Schnittwunde aufwies.

Der Tierarzt geht davon aus, dass jemand das Pferd geschnitten hat

Der Tierarzt, der das Tier umgehend versorgte, geht aufgrund der Verletzung von einer vorsätzlich herbeigeführten Wunde aus. Das Pferd befand sich auf einer Wiese mit Stallung, südlich von Bad Wörishofen.

Die Tatzeit lag zwischen Donnerstagabend auf Freitagmorgen. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 08247/96800 zu melden.

