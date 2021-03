11:00 Uhr

Wer in Bad Wörishofen bauen will, muss warten

Wer ins Eigenheim ziehen will, braucht in Bad Wörishofen derzeit nicht nur Geld, sondern auch Geduld.

Plus Die Liste derer, die gerne in Bad Wörishofen gerne ein Haus bauen würden, wird immer länger. Doch es gibt ein Problem - es fehlt an Baugrund. Ein Ausblick.

Von Markus Heinrich

Bauland ist in Bad Wörishofen womöglich noch begehrter als andernorts im Unterallgäu. Denn die größte Stadt des Landkreises wächst und wächst. Besagtes Bauland allerdings ist knapp. Die Warteliste ist lang – doch Häuslebauer brauchen derzeit viel Geduld.

Für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken gilt seit dem Juli 2020 eine neue Richtlinie. Einheimischenmodelle wie dieses sollen ermöglichen, dass sich auch junge Familien in Bad Wörishofens aufgeheiztem Immobilienmarkt noch ein Eigenheim leisten können.

Gewertet werden etwa das Alter, die Zahl der Kinder, soziales Engagement und vieles mehr. Abzug gibt es zum Beispiel für bereits vorhanden Immobilienbesitz. Bereits seit einiger Zeit helfen aber auch die besten Startvoraussetzungen nicht, denn die Stadt hat schlicht keine Wohnbaugrundstücke mehr im Angebot. „Wenn wir Flächen hätten, würden wir was machen“, sagt Bernhard Oberstaller von der Bauverwaltung. An Grundstücke heranzukommen, die dann als Neubaugebiete ausgewiesen werden können, gestaltet sich aber immer schwieriger.

Es gibt eine Warteliste für Interessenten in Bad Wörishofen - aber das ist noch nicht alles

Gleichzeitig wird die Liste der Interessenten immer länger. 135 Personen stehen mittlerweile auf der Warteliste für ein Baugrundstück in Bad Wörishofen. Es handele sich aber nur um eine Vormerkliste, betont Oberstaller. Dort kann sich jeder Interessent eintragen lassen. Stehen dann neue Baugrundstücke in Aussicht, kontaktiert das Rathaus die Interessenten. Dann erst, so Oberstaller, können diese ihre Bewerbung abgeben. Zuletzt hat die Stadt Bad Wörishofen fünf Baugrundstücke auf den Markt gebracht, in der Gartenstadt. 165 Euro mussten Käufer für den Quadratmeter zahlen, komplett erschlossen.

Ob und wann ein neues Baugebiet kommt, ist derzeit unklar. Man arbeite daran, macht Oberstaller deutlich. Er hofft, dass es heuer vielleicht mit Bauplätzen in Dorschhausen etwas werden könnte. Auch an anderen Flächen sei man dran, spruchreif allerdings sei da noch nichts. Bad Wörishofen ist stark gewachsen, mittlerweile sind nach Angaben der Stadt 17.328 Menschen hier gemeldet. 2010 hatte Bad Wörishofen noch 14.643 Einwohner.

Die Preise auf dem Immobilienmarkt von Bad Wörishofen steigen seit Jahren

Auch in Bad Wörishofens Nachbargemeinden ist das Thema Bauland immer wichtig. Zuletzt brachte Wiedergeltingen ein paar Bauplätze auf den Weg, zu 135 bis 150 Euro, wobei die Erschließungskosten dabei noch dazu kommen.

In Bad Wörishofen ist Bauland ein gefragtes Gut, auch bei Investoren. Die Preise auf dem freien Markt sind weiter gestiegen, in der Folge erreichen auch die Preise für Neubauten bislang ungekannte Höhen.

Wer sich in Bad Wörishofen eine Eigentumswohnung zulegen will, muss derzeit mit Preisen von 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter im Neubau rechnen.

Wer im Penthouse wohnen will, sollte besser eine noch höhere Summe einplanen. 5900 bis 6400 Euro hatten Makler aus Bad Wörishofen unserer Redaktion unlängst als übliche Preise genannt.

