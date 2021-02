11:52 Uhr

Wer ist die Tote aus dem See bei Schlingen?

Rettungskräfte haben eine Frauenleiche aus dem Frankenhofener See bei Schlingen geborgen.

Von Markus Heinrich

Wer ist die Tote aus dem Frankenhofener See bei Schlingen? Dieser Frage gehen die Ermittler nach dem Fund der Leiche am vergangenen Sonntag nach. Doch eine Antwort gestaltet sich offenbar schwierig.

Ein Spaziergänger hatte am vergangenen Sonntag eine verdächtige Beobachtung an dem Wertachstausee bei Schlingen gemacht. Er alarmierte gegen 13.15 Uhr die Polizei. Zunächst war von einer Puppe die Rede, die auf dem Wasser treibt. Rettungskräfte bargen daraufhin die Leiche einer Frau aus dem See bei Bad Wörishofen geborgen. Schlingen ist ein Stadtteil von Bad Wörishofen im Unterallgäu.

Nun soll es offenbar eine Obduktion geben

Die Identität der Toten konnte zunächst nicht geklärt werden. Daran hat sich bis Dienstag auch nichts geändert.

Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Identifikation gestalte sich schwierig, hieß es. Auch die Todesursache ist weiterhin unklar. Es werde nun wohl eine Obduktion geben, teilte der Polizeisprecher mit.

Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Wörishofen und der Schnell-Einsatz-Gruppe der DLRG Kaufbeuren/Ostallgäu waren am Sonntag vor Ort und bargen die Leiche der Frau.

