Wer kennt denn schon die Knoblauchkröte?

Plus Weil die Ausstellung über Amphibien im Kleinen Schloss coronabedingt ausfallen musste, stellt der Bund Naturschutz Bilder und Infos im Schaufenster aus.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Am 6. März werden wie jedes Jahr die Krötenzäune aufgebaut. Sie sollen verhindern, dass die Frösche, Molche und Kröten beim Überqueren der Straßen ihr Leben lassen müssen. Denn sie sind doppelt gefährdet. Einerseits werden sie überfahren, andererseits tötet sie die Druckwelle der vorbeirauschenden Fahrzeuge. Da hat die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/Stunde auf den Straßenabschnitten mit Krötenzäunen durchaus ihren Sinn und ihre Notwendigkeit.

Die Ausstellung über heimische Amphibien kommt zur rechten Zeit

Die Ausstellung über heimische Amphibien in Türkheim kommt also genau zur richtigen Zeit, damit man sich über die Tiere, ihren Lebensraum und ihr Wanderverhalten informieren kann. Die Schaufenster einiger Türkheimer Geschäfte haben inzwischen die Funktion von Ausstellungsräumen hinter Glas übernommen, gut einsehbar für Jung und Alt.

Die Amphibien-Wanderausstellung des Bund Naturschutz Bayern war ursprünglich im Kleinen Schloss geplant. Alternativ stellte der Besitzer des historischen Hauses Landherr direkt gegenüber, die Schaufenster im Erdgeschoss „outdoor“ zur Verfügung.

Brigitte Mücksch-Klein von der Ortsgruppe Türkheim/Ettringen im Bund Naturschutz ist von den großformatigen Fotos der Ausstellung begeistert. Es seien „sehr schöne Bilder von Tieren, die man so nicht so oft zu sehen bekommt“. Kröte und Laubfrosch sind noch einigermaßen bekannt, aber wer hat schon mal eine fünf Zentimeter kleine Gelbbauchunke zu Gesicht bekommen? Oder einen „Lurchi“ Feuersalamander? Wer kennt eine Knoblauchkröte, die sich bei Gefahr durch Fressfeinde erst aufplustern und dann ein wirkungsvolles Sekret abgeben kann?

Allen Amphibien bei uns sei gemeinsam, dass sie wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume gefährdete oder auch stark gefährdete Arten sind, so die Organisatoren. Dazu kämen dann noch eingeschleppte Krankheiten, wie zum Beispiel seit einigen Jahren ein Hautpilz bei Molchen.

Über Freiwillige freuen sich die Aktiven des Bund Naturschutz

Was kann man tun? Brigitte Mücksch-Klein hat zwei Vorschläge, wie jeder den bedrohten Spezies beim Überleben helfen kann: Gartenbesitzer können Unterschlupfmöglichkeiten wie beispielsweise Blätterhaufen anbieten. Und beim Aufsammeln und Über-die-Straße-Tragen der Tiere, die an den Krötenzäunen in eingegrabene Eimer gefallen sind, könne jeder mitmachen, frühmorgens oder spät am Abend. Die Ortsgruppe betreut die Krötenzäune rechts und links der Hardtstraße, der Verbindung von Irsingen zur Staatsstraße 2015.

Die Amphibienausstellung in den Schaufenstern des Landherr-Hauses an der Ecke Maximilian-Philipp-Straße/Grabenstraße, gegenüber dem Kleinen Schloss, ist noch bis Ende Februar zu sehen. Gut zu lesen für Kinder, wissen Frieda Frosch und Konrad Kröte Interessantes über die Tiere zu erzählen. Außerdem gibt es ein Quiz.

Kontakt und Info bei Interesse an einer Mitarbeit beim Krötensammeln über Brigitte Mücksch-Klein unter der Telefonnummer 08245/ 2102. Auch eine „Schnupperrunde“ ist dabei möglich.

