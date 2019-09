17:00 Uhr

Wer schlug in Kammlach auf ein Auto ein?

Mit Gartenstühlen und einer Betondachplatte haben Unbekannte in Kammlach ein Auto völlig demoliert. Die Polizei hofft auf Hinweise von Partygästen.

Von Johann Stoll

Die Polizei hat noch keinen Hinweis auf die Täter, die in der Nacht auf den vorigen Samstag in Kammlach vor dem Rathaus mit zwei Gartenstühlen und einer Betondachplatte auf einen VW Touran eingeschlagen und den Wagen völlig demoliert haben.

Der Schaden ist am Samstag, 31. August, um 14.30 Uhr bei der Polizei angezeigt worden. Deshalb sei es nicht mehr möglich gewesen, Spuren zu sichern, sagte Mindelheims Polizeichef Gerhard Zielbauer auf Nachfrage.

In Kammlach fanden an diesem Abend zwei Partys in der Nähe statt

An diesem Freitagabend fanden in unmittelbarer Nähe des Kammlacher Rathauses zwei Veranstaltungen statt: eine öffentliche und angemeldete „Opening-Party“ im Yoyo und eine private Feier im Bürgerheim. Die Polizei erhofft sich von den zahlreichen Gästen Zeugenhinweise. Wer zu dem Vorfall vom vergangenen Wochenende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei in Mindelheim zu melden.

Bereits vor rund zwei Monaten war es in Kammlach in derselben Gegend schon einmal zu einer Sachbeschädigung gekommen. Damals waren laut Polizei Pfosten aus ihrer Verankerung herausgerissen worden und auch der Geldautomat in einer Bankfiliale wurde erheblich beschädigt.

