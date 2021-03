Wer will dieses Liebhaberstück der Feuerwehr Breitenbrunn kaufen?

Plus In Breitenbrunn steht ein 56 Jahre altes Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr zum Verkauf. Der Abschied fällt nicht leicht.

In Breitenbrunn steht derzeit ein ganz besonderer Gebrauchtwagen zum Verkauf. Der knallrote Ford Transit ist fast 56 Jahre alt und allein deshalb schon etwas Besonderes. Doch es geht auch um die Ausstattung und die bisherige Nutzung. Der Kleinbus war nämlich als Mannschaftswagen der Feuerwehr im Einsatz und muss jetzt einem neuen Fahrzeug Platz machen.

Am 5. Juli 1965 wurde er zugelassen, der rote Ford Transit 1250, und seitdem diente er treu der Breitenbrunner Feuerwehr. In der Chronik ist auch der Kaufpreis vermerkt: Damals wurden 10.500 Mark gezahlt. Wie viel der Oldtimer Liebhabern jetzt noch wert ist, muss sich zeigen. Momentan werden im Rathaus noch Angebote entgegengenommen.

Weil jetzt ein neues Löschgruppenfahrzeug LF10 in Breitenbrunn ausgeliefert wird, ist kein Platz mehr für den Oldtimer in der Halle und schweren Herzens muss sich die Feuerwehr von ihrem geliebten Fahrzeug trennen. „Der letzte Einsatz war am 14. August vergangenen Jahres“, erinnert sich Feuerwehrkommandant Markus Königsberger. Beim allerersten Einsatz brannte das Anwesen des Landwirtes Johann Kneipp in Breitenbrunn. „Dicke Rauchwolken stiegen zum Himmel und ließen nichts Gutes ahnen“, stand in der Chronik, und weiter: „Nur das Wohnhaus, das durch eine Brandmauer von landwirtschaftlichen Teil getrennt war, konnte gerettet werden“.

Hinten ist die Holzklasse: Die Sitzbänke im Ford Transit von 1965. Bild: Ulla Gutmann

Der Oldie war über die Jahre bei allen Einsätzen dabei. Transportiert wurden Feuerwehrleute, die vorne und auf der Holzbank hinter dem Fahrersitz Platz fanden und ganz hinten Gerätschaften und Wasserschläuche. 55 PS hat das Gefährt und ist maximal 100 km/h schnell. Auf dem Tacho sind etwas mehr als 16.000 Kilometer. „Als Fahrer muss man schon einiges beachten“, so der Kommandant und erläuterte: „Lenken bei Höchstgeschwindigkeit kann zur Herausforderung werden, weil erst nach einer größeren Drehung des Lenkrades das Fahrzeug in die gewünschte Richtung abbiegt. Und der Ford ist hoch und schmal, sodass es immer mal wieder vorkam, dass er in der Kurve nur noch auf zwei Rädern fuhr!“

Einmal begleitete Königsberger einen Bittgang von Breitenbrunn nach Achsenried mit dem Ford. Da brach das Stahlseil des Gaszugs. Mithilfe eines Schlüsselringes, den er am Ende der entsprechenden Seilhälfte befestigte, konnte er beim Fahren mit dem Finger am Seil ziehen und so Gas geben. Auch gäbe es in der Chronik der Breitenbrunner Wehr schon einige Fotos von Feuerwehrmännern, die den Ford anschieben, weil er mal wieder nicht anspringen wollte.

„TÜV-Termine waren immer eine heiße Sache“, schmunzelte Königsberger. Doch der Wagen fährt bis heute. Beim Einsatz vor Ort wurde die große glatte Seitenfläche des Wagens benutzt, um dort eine Folie zu befestigen, auf der die Einzelheiten zum Einsatzplan vermerkt wurden. Der Ford wurde so zur Einsatzzentrale.

Jugendfeuerwehr machte mit dem Oldtimer Ausflüge ins Legoland

Auch die Jugendfeuerwehr machte mit dem Oldie Ausflüge ins Legoland oder fuhr mit ihm ins Zeltlager. Die Kindergartenkinder liebten den roten Transit, der auch bei der Brandschutzerziehung zum Einsatz kam.

Kommandant Markus Königsberger mit dem Feuerwehr-Oldie. Bild: Ulla Gutmann

Ein paar junge Feuerwehrmänner aus Breitenbrunn überlegen nun, ob sie sich zusammentun und den Wagen kaufen. Das wäre Königsberger recht, denn dann bliebe er im Ort. Aber nachdem er einen „Nachruf“ auf den Taunus bei Facebook gepostet hatte, der vielfach geteilt wurde, ist jetzt das Interesse enorm. Unter den Kommentaren dort steht auch: „Wir wünschen euch in jedem Fall eine genauso innige Beziehung zu eurem neuen LF 10!“

Wer den Oldtimer bekommt, wird Anfang April im Rathaus in Breitenbrunn entschieden und alle hoffen, dass er in gute Hände kommt.

