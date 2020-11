vor 41 Min.

Wer will eine Grundschule leiten?

Schulwerk sucht für das Maristenkolleg

Das Schulwerk der Diözese Augsburg hält zwar an den Plänen für eine neue Grundschule am Maristenkolleg fest. Diese Schule wird aber nicht wie geplant von Miriam Pientschik geleitet. Die Lehrerin, die die Schule bereits seit August 2020 aufbaut und zuvor in Türkheim unterrichtet hat, ist vom Schulwerk gebeten worden, eine andere Schule in Augsburg zu leiten. Das sagte der Direktor des Schulwerks, Peter Kosak, gegenüber der MZ.

Hintergrund ist, dass das Schulwerk die Hermann-Schmid-Akademie in Augsburg übernommen hat. Dieser private Schulträger hatte für seine fünf Schulen Konkurs angemeldet. Zum Juli 2020 stellte sie ihren Betrieb ein. Pientschik ist nun eingesprungen und übernimmt die Leitung der dortigen Grundschule.

In Mindelheim allerdings ist dadurch eine Lücke entstanden. Deshalb sucht das Schulwerk nun eine neue Schulleiterin oder einen neuen Schulleiter für die Schule, die im September 2021 ihre Arbeit aufnehmen will. (jsto)

