13:59 Uhr

Wer will sich in Kirchheim engagieren?

In Kirchheim werden Menschen gesucht, die Lust haben, etwas im Ort zu bewegen.

Gesucht werden Menschen, die Lust haben, etwas in Kirchheim und seinen Ortsteilen zu bewegen. Das stellt sich Bürgermeisterin Susanne Fischer vor.

Von Melanie Lippl

Das Kirchheimer Rathaus hat einen Aufruf gestartet: Gesucht werden Menschen, die sich im Fuggermarkt oder in seinen Ortsteilen Derndorf, Hasberg, Spöck und Tiefenried ehrenamtlich engagieren wollen. Unter dem Motto „Wir sind aktiv!“ sollen Menschen zusammenkommen, die zusammen mit dem Marktrat Ideen und Visionen entwickeln, Projekte in Angriff nehmen und umsetzen wollen.

Jeder Bürger kann sich auf die Art und Weise einbringen, wie er oder sie möchte: Während die einen sich vielleicht eher sozial oder kulturell engagieren wollen, sind die anderen vielleicht eher handwerklich oder gärtnerisch begabt. Kräfte bündeln ist das Ziel der Initiative. „In einer Gruppe ist doch vieles einfacher“, sagt Bürgermeisterin Susanne Fischer.

Kirchheim sucht Ehrenamtliche, die etwas bewegen wollen

Sie hofft, dass durch den Austausch untereinander Anregungen und Ideen entstehen und umgesetzt werden. Schon jetzt gebe es viele Bürger, die etwas für die Gesellschaft tun, indem sie etwa ein Marterl pflegen oder sich um eine Grünfläche kümmern, erklärt die Kirchheimer Bürgermeisterin. Die Gemeinde will solches Engagement fördern. Fischer hofft, dass zum Beispiel so manche Ecke Kirchheims durch gemeinsame Aktionen noch schöner gemacht werden kann.

Die Idee zur Initiative „Wir sind aktiv!“ entstand laut Fischer im Ortsentwicklungsausschuss des Marktrats. Wer sich engagieren will, kann sich direkt im Rathaus melden oder sich an einen der Markträte wenden, so die Bürgermeisterin. Sie hofft, dass sich viele Bürger beteiligen, und schließt auch nicht aus, dass aus der Gruppe ein Verein werden könnte.

Lesen Sie auch:

Themen folgen