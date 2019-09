00:32 Uhr

Werbung für die Kneippstadt im Reich der Mitte

Das Tor nach China steht auch für Bad Wörishofen offen: Kurdirektorin Petra Nocker wird in Peking einen Vortrag halten und hofft auf internationale Aufmerksamkeit für die Kneippstadt.

Kurdirektorin Petra Nocker reist nach Peking, um dort auf einem Symposium über das Management eines Kurbetriebes zu referieren. Durch die internationale Berichterstattung erhofft sie sich Impulse für die Kurstadt

Von Alf Geiger

Kurdirektorin Petra Nocker wird in der kommenden Woche nach China reisen und dort in der Hauptstadt Peking am Donnerstag, 12. September, auf einem Symposium einen Vortrag halten, um die Kurstadt Bad Wörishofen und natürlich auch die Geschichte von „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp international bekannter zu machen.

Schon jetzt besuchen im Jahr einige hundert Gäste aus dem „Reich der Mitte“ Bad Wörishofen. Es gehe bei ihrem Besuch in Peking daher auch keineswegs darum, dass durch diesen einmaligen Auftritt die Besucherzahlen von Gästen aus Asien „schlagartig nach oben gepusht werden“, weiß Petra Nocker. Schließlich sind die Kosten für einen Kuraufenthalt in Bad Wörishofen für die meisten Asiaten im Verhältnis sehr hoch und die Alternativen sehr mannigfaltig, so Nocker: „Da darf man sich keine Illusionen machen...“

Vielmehr erhofft sie sich durch die internationale Berichterstattung über das in Peking stattfindende Symposium „Forest Therapy“ entsprechende Aufmerksamkeit: „Da wollen wir mit Kneipp und Bad Wörishofen natürlich auch dabei sein“, sagt die Kurdirektorin.

Am nächsten Sonntag werde sie daher die von ihrem Chef, Bürgermeister Paul Gruschka, genehmigte Dienstreise nach Peking antreten. Das Ministerium für Forsten, Landschaftsbau und internationale Beziehungen habe sie dazu eingeladen, auf dem Symposium zur Waldtherapie über Bad Wörishofen, Kneipp, das Management eines Kurbetriebes und die Strukturvoraussetzungen zur Prädikatisierung zu referieren.

Das Ministerium trage alle Kosten und zahle der Stadt Bad Wörishofen auch eine Dienstausfallentschädigung, da die Kurdirektorin bis Mittwoch nicht im Haus sein kann. Die Einladung gehe darauf zurück, dass zwei Mitarbeiter aus diesem Ministerium im Mai um einen Termin bei ihr angefragt hatten zum Thema „the operation and management experience of Bad Wörishofen“ natürlich mit dem Fokus auf Kneipp. Nach diesem Termin kam dann im Juli die Einladung.

Das Symposium über die Waldtherapie ist international, es werden etwa 20 Redner teilnehmen. Die Themen des Vortrages der Bad Wörishofer Kurdirektorin wurden mit dem Veranstalter abgestimmt.

