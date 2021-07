B12-Ausbau: Von Verbänden hagelt es Kritik

Plus Bauern, Natur- und Vogelschützer äußern sich zum geplanten Ausbau der Bundesstraße 12. Vor allem der Landverbrauch und der Klimaschutz stehen im Mittelpunkt der Anhörung.

Landverbrauch und Klimaschutz – zwei Themen, die auch verschiedene Verbände beim geplanten vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 12 (B12) kritisieren. Vertreter des Bayerischen Bauernverbands (BBV), des Bundes Naturschutz sowie des Landesbunds für Vogelschutz legten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens beim Anhörungstermin in der Buchloer VfL-Turnhalle ihre Sicht dar.