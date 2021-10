Warum musste Luna sterben?

Plus Ein Hund frisst beim Gassigehen einen unbekannten Gegenstand und verendet kurze Zeit später. Die Halterin vermutet einen Giftköder.

Als die kleine Luna mit den beiden Töchtern durch das Haus tobte, war die Welt von Familie Fischer aus Buchloe noch in Ordnung. Doch Luna kann nicht mehr herumtoben. Die kleine Malteserhündin ist tot. Sie wurde vermutlich Opfer eines Giftköders.