Eifersuchtsdrama vor dem Krankenhaus

Plus Eine Frau geht auf Rivalin los, weil die ein Verhältnis mit ihrem Mann hatte. Wegen Widersprüchen wird das Verfahren eingestellt.

Eine 31-jährige Ostallgäuerin wollte den Vater ihrer drei Kinder und dessen Geliebte zur Rede stellen und passte die beiden im Februar 2020 vor einer Klinik ab, wo sie einen Krankenbesuch gemacht hatten. Es kam zu einem lautstarken Streit und einem Gerangel, bei dem die junge Mutter ihrer Rivalin gegen die Wade und in den Unterleib getreten haben soll.