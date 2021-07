Eurofighter-Alarmrotte übt in der Region

Plus Die Aufpasser für den südlichen Luftraum Deutschlands verlegen ihren Flugbetrieb für zwei Wochen auf das Lechfeld. Das hat für die Bevölkerung vor allem hörbare Folgen.

Das Wertachtal und weite Teile des Unterallgäus liegen im Temporary Reserved Airspace Allgäu, kurz TRA Allgäu. Wie der Name sagt, ist dieser Luftraum zeitweise für Militärjets und deren Übungen reserviert. Mit dem Thema Fluglärm ist man im Unterallgäu deshalb vertraut. Ab Montag tut sich in diesem Bereich etwas, es gibt eine militärische Übung. Etwas später dann fliegen 14 Eurofighter auf der Lechfeld-Basis ein. Es ist die Alarmrotte für Süddeutschland.