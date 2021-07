„Unnötiger Luxusausbau“: Scharfe Kritik am Ausbau der B12

Plus Beim Erörterungstermin kommt teils massive Kritik aus der Bürgerschaft am vierspurigen Ausbau der B12.

Neben Gemeinden und Verbänden nutzten auch zahlreiche Privatleute die Gelegenheit, beim Erörterungstermin der Regierung von Schwaben ihre Einwände zum geplanten vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 12 (B12) vorzutragen.