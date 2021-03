vor 33 Min.

Wie 15 Zentimeter im Türkheimer Gemeinderat für Emotionen sorgen

Plus Eigentlich sollte die Änderung der Türkheimer Einfriedungssatzung nur eine Formalie sein. Doch dann schlugen plötzlich die Wogen hoch. Was die Kommunalpolitiker so in Wallung brachte.

Von Alf Geiger

Die Bezeichnung kommt so wunderbar bürokratie-deutsch, so scheinbar harmlos daher: Einfriedungssatzung. Dass sich hinter diesem nüchternen Wort durchaus Sprengstoff verbergen kann, zeigten schon die Diskussionen vor dem Zustandekommen der ersten Einfriedungssatzung für die Marktgemeinde Türkheim im Oktober 2019. Schon damals wurde hitzig diskutiert, wie hoch denn nun die Zäune, Hecken, Mauern, Gabionen und andere Formen der Einfriedung der Grundstücke im Gemeindegebiet Türkheim sein dürfen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sollte diese Satzung dann noch um ein paar Punkte ergänzt werden. Eine Formalie, könnte man denken. Doch weit gefehlt ...

Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat einige Änderung der für das gesamte Gemeindegebiet geltenden Einfriedungssatzung vorgeschlagen. Hintergrund: In den beiden neuen Baugebieten „Südlich der Ramminger Straße“ und „Westlich der Anger Straße – Bauhof Türkheim“ hatte sich der Marktrat unter anderem darauf verständigt, dass der Mindestabstand zwischen Zaununterkante und Bodenoberkante mindestens 15 Zentimeter betragen muss. Das wurde in beiden Bebauungsplänen so festgeschrieben.

Die Grünen im Türkheimer Gemeinderat machen sich dafür stark, dass Kleintiere unter den Einfriedungen hindurchschlüpfen können

Bei „geschlossenen Einfriedungen“ wie Mauern oder Gabionen, müssten „mindestens alle zwei Meter offene Abstände von mindestens 0,10 Meter Breite und 0,15 Meter Höhe vorgesehen werden“, wie es wörtlich in der Vorlage heißt. Dadurch soll „Bodenfreiheit“ für Kleintiere wie Igel geschaffen werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses hatten sich dann aber gedacht, dass es doch nur gerecht wäre, wenn diese Regelung nicht nur in diesen beiden neuen Baugebieten, sondern gleich bei allen Neubauten in Türkheim künftig gelten sollte, und schlugen diese Formulierung – neben einigen anderen redaktionellen Änderungsvorschlägen – nun dem gesamten Gemeinderat vor. Vor allem die Grünen-Fraktion hatte sich dafür starkgemacht. Und Grünen-Rätin Anna-Kristin Josten kämpfte dann auch wie eine Löwin um diesen Passus, der zuvor von einigen Räten infrage gestellt worden war.

Thomas Schwelle (FW) hatte sich über die 15 Zentimeter gewundert, wo doch bei Geländern eine Vorschrift gilt, die maximal zwölf Zentimeter Abstand fordert, damit kleine Kindern nicht mit dem Kopf stecken bleiben. Da musste auch Bürgermeister Christian Kähler mit den Schultern zucken. Auch er wusste nicht, ob Igel vielleicht auch bei einem Abstand von zehn Zentimetern zwischen Zaun und Boden noch zufrieden seien und damit die, so wörtlich, „Kleintierdurchlässigkeit“ sichergestellt werden könne ...

Die Türkheimer Räte wollen nicht jedes noch so kleine Detail reglementieren

Anna-Kristin Josten pochte weiter vehement auf diese Regelung, die ja auch bei vielen anderen Kommunen inzwischen gelte und wunderte sich, warum „ausgerechnet in Türkheim alle Versuche zerredet werden, wenn es um Natur- und Umweltschutz geht“.

Das wollten die Räte dann aber so nicht auf sich sitzen lassen, schließlich gehe es schon auch darum, nicht jedes noch so kleine Detail zu reglementieren. Dass bei den beiden neuen Baugebieten genau dieser 15-Zentimeter-Abstand vom Gemeinderat beschlossen worden war, machte dann auch Marcus Jakwerth (FW) stutzig: „Da haben wir uns gefühlt 150 Stunden mit den Bebauungsplänen beschäftigt und dann stellt sich heraus, dass wir doch noch genauer hätten hinschauen sollen.“ Sein Vorschlag, hier aus der Muss-Vorschrift eine Kann-Regelung zu machen, gefiel den Grünen ganz und gar nicht.

Myriam Erhardt von der Wählervereinigung brachte dann noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: Wenn sich zwischen Einzäunung und Boden ein solcher Abstand auftue, dann könnten zwar wild lebende Kleintiere wie Igel durchschlüpfen – aber „umgekehrt“ eben auch Kleintiere wie Hasen, die im Garten gehalten werden. Sei es da zumutbar, wenn die Familien einen zusätzlichen Zaun anbringen, um ihre Häschen etc. daran zu hindern, einfach durchzuschlüpfen und sich vom Acker zu machen?

Müssen in Türkheim bald alle Carports mit Flachdach begrünt werden?

Doch damit nicht genug: Auch die vorgeschlagene Änderung der Garagen- und Stellplatzsatzung führte zu einem Zwist zwischen den Grünen auf der einen und der Ratsmehrheit auf der anderen Seite. Auch hier hatte sich die Verwaltung an den Bebauungsplänen der beiden neuen Baugebiete orientiert und für das gesamte Gemeindegebiet vorgeschlagen, Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 bis 5 Grad bei Garagen und Carports nur noch dann zu genehmigen, wenn sie begrünt werden. Auch das war den Grünen ein Anliegen gewesen.

Erneut meldete sich Thomas Schwelle zu Wort und verwies auf die hohen Kosten, etwa beim Bau eines Carports, der dann viel stabiler gebaut werden müsste und locker das Doppelte kosten könnte, wenn eine Begrünung zwingend vorgeschrieben werde. „Warum müssen wir alles immer vorschreiben?“, fragte er in die Runde und bekam von Anna-Kristin Josten zu hören, dass es ohne entsprechende Vorschriften nicht gehe, weil sich dann ja keiner mehr daran halten müsse. „Und wer soll das kontrollieren?, warf Peter Ostler (Wählervereinigung) ein und meinte auch: „Wir müssen doch nicht alles reglementieren.“ Josten hielt weiter dagegen, doch da platzte CSU-Rat Stefan Gaschler der Kragen: „Ich kann dieses andauernde ,Muss’ nicht mehr hören! Was müssen wird denn noch alles verbieten, damit die Grünen endlich Ruhe geben?“, wetterte er.

Zäune müssen nun nur in den beiden neuen Türkheimer Baugebieten 15 cm Abstand zum Boden haben

Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider konnte da ihrerseits nur noch den Kopf schütteln und wunderte sich doch sehr, dass im „Türkheimer Gemeinderat sehr häufig abgelehnt wird, wenn es um Nachhaltigkeit und Bio-Diversität geht“, so Kissinger-Schneider energisch: „Es ist bedenklich, dass viele immer noch nicht verstehen, worum es geht.“ Am Ende wurden dann beide Änderungsvorschläge aus dem neuen Satzungstext genommen: Zäune etc. müssen also nicht mindestens 15 Zentimeter Abstand zum Boden haben und Carports müssen nicht immer zwingend begrünt werden – außer in den beiden neuen Baugebieten Ramminger Straße und Bauhof, hier bleibt es beim beschlossenen Bebauungsplan.

Die Ratsmehrheit erteilte den Grünen dann auch in fast allen Punkten eine deutliche Abfuhr. Nur in zwei Punkten konnten die Grünen am Ende doch noch eine Mehrheit bekommen: Bei Mehrfamilienhäusern mit zehn oder mehr Stellplätzen müssen Elektroladestationen eingeplant werden und Fahrradstellplätze werden künftig mit Pkw-Stellplätzen gleichgestellt.

