08:18 Uhr

Wie Handstände und Bücherberge zwei junge Autorinnen inspirieren

Zwei junge Autorinnen aus Markt Wald haben erstmals eine selbstgeschriebene Geschichte veröffentlicht und es soll nicht die letzte sein. Wie sie auf ihre Ideen kommen und was sie zum Schreiben brauchen.

Von Melanie Springer-Restle

Als Sophia Fugger und Maria Strodel gefragt wurden, ob sie als junge Autorinnen bei dem kürzlich publizierten Adventskalenderbuch mitmachen wollen, mussten sie nicht lange überlegen. Die beiden Klassenkameradinnen schreiben, seit sie das Alphabet gelernt haben. Sophia Fugger hat schon im mit fünf Jahren kleine Briefchen an ihre Eltern verschenkt. Später wurden die Zettelchen zu Mini-Büchern zusammengetackert. Da Sophia am Anfang noch keinen gesteigerten Wert auf Rechtschreibung legte, hatten die Eltern oft Mühe, das Geschriebene zu entziffern, erinnert sich Sophias Mutter und lacht. Auch Maria hatte bereits in der ersten Klasse Freude am kreativen Schreiben. In der Schule ist sie bekannt dafür, dass ihre Aufsätze immer wesentlich länger ausfallen als die der anderen Schüler.

Sophia und Maria aus Markt Wald tauchen gern in fremde Welten ein

Doch was reizt die beiden Mädchen bereits im Alter von elf Jahren am Schreiben? Sophia findet es spannend, in fremde Welten einzutauchen und beim Schreiben alles andere um sich herum zu vergessen. Maria freut sich darüber, dass man in den selbst erdachten Geschichten Dinge machen kann, die man im echten Leben nicht macht. Auch die Deutschlehrerin, mit der wir am Telefon sprachen, ist stolz auf die Nachwuchsautorinnen. Doch es ist bekannt, dass gute Autoren nicht vom Himmel fallen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen viel lesen und gut schreiben. Beide Mädchen könnten sich ein Leben ohne Lesen nicht vorstellen. Sophia liest am liebsten morgens, wenn alle noch schlafen. „Da habe ich am meisten Ruhe“, sagt sie und verweist auf ihre drei jüngeren Geschwister. Es kann schon mal vorkommen, dass sie vier bis fünf Kapitel eines Buches noch vor dem Frühstück verschlingt. Als bevorzugte Lektüre stehen bei Sophia Die Drei Ausrufezeichen hoch im Kurs. 16 von 87 Fällen hat sie schon gelesen. Auf die Frage, was sie beim Lesen empfindet, sagte sie: „Man wird selbst Teil der Geschichte und fiebert mit“.

Auch für Maria ist ein Tag nur dann ein guter Tag, wenn sie genügend Zeit zum Lesen findet. Ein bevorzugtes Genre hat sie dabei nicht. Wenn sie im Bücherladen ist, greift sie erstmal zu den Büchern, deren Titel und Cover sie ansprechen. In der örtlichen Bücherei ist sie natürlich Stammkundin.

Beim Schreiben haben die beiden ganz unterschiedliche Rituale. Sophia braucht viel Schokolade und muss sich zwischendurch auch mal mit einem Handstand ablenken. Wenn der Kopf wieder durchblutet ist, kann es weitergehen. Maria hingegen braucht zum Schreiben viel Licht, Ruhe und unbedingt einen harten Untergrund.

Auf die Frage, was sie anderen Kindern raten können, die selbst gern schreiben würden, aber sich nicht wirklich trauen, sagt Sophia: „Einfach drauflos schreiben! Dann wird man von selbst immer sicherer.“

Beiträge fürs nächste Unterallgäuer Adventsbuch gesucht

Falls Ihr Lust habt, Eure Geschichte im nächsten Unterallgäuer Adventsbuch zu veröffentlichen, freuen wir uns auf Eure Einsendungen. Traut Euch! Wichtig ist nur, dass Eure Geschichte thematisch etwas mit Winter oder der Adventszeit zu tun hat. Einsendungen bitte per E-Mail an: advent@mz-medienhaus.de.





Lesen Sie auch: Buchtipp: Ein Adventskalender zum Schmökern

In Markt Wald soll langsamer gefahren werden