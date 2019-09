vor 33 Min.

Wie "Hasi" in Mindelheim Herzen eroberte - und brach

Es begann mit einem Hoppeln und endete mit großer Zuneigung: Hase "Hasi" verzückte unsere Autorin im Handumdrehen. Eine schöne Geschichte - mit bitterem Ende.

Von Isolde Stein

Es war der 11. Mai dieses Jahres. Wir saßen im Garten, als meine Schwester meinte: „Da läuft doch ein Tier.“ Und meine Freundin entgegnete sachlich: „Für mich sieht das aus wie ein Hase.“ Sie sollte Recht behalten. Immer öfter sichteten wir einen offensichtlich noch jungen, bemerkenswert hübschen Zwerghasen, der sich den großen Garten zu eigen machte.

Die anfängliche Scheu uns Menschen gegenüber wich bald einer immer deutlicher werdenden Neugierde. Schließlich näherte er sich uns, um die Füße zu beschnuppern. Wir kauften Körnerstangen, die er mit sichtlichem Appetit aus der Hand fraß. In Ermangelung eines Kameraden verfolgte er bisweilen im Gras pickende Vögel, die jedoch keine Annäherungsversuche schätzten. Unser Hund bedeutete für den Hasen keine große Gefahr, da „Hasi“, wie wir ihn nannten, ungeheuer schnell und wendig war.

Meine Enkel liebten das Häschen, das ihnen aus der Hand fraß und mit dem sie intensive Gespräche führten. Hasi wurde immer zutraulicher. Er hoppelte die Stufen zur Terrasse empor und machte sich über den Phlox her. Das Gemüsebeet war ein El Dorado für ihn.

Wir verziehen ihm die abgenagten Kohlrabi, den zerrupften Salat, sowie die abgefressenen Geranien und Margeriten. Besonders liebte er Rosenblüten, und er hatte Spaß daran, Wurzeln und die Knollen der Frühjahrsblüher auszugraben. War sein Appetit befriedigt, begnügte er sich damit, wahllos Blumen zu köpfen, Klee und Gänseblümchen zu naschen oder an Grashalmen zu zupfen. Die Nächte und die heißen Tage verbrachte Hasi abwechselnd unter zwei Gartenhütten, vorzugsweise unter der mit dem toten Igel.

"Hasi" war immer da - und nach drei Monaten in Mindelheim plötzlich weg

Die kühlen Abendstunden, wenn der Hund im Haus war, war die Zeit, wo der Garten Hasi allein gehörte. Er pflegte nach ausgiebigem Abendmahl sich zu putzen, das Gesicht, die Ohren und das Fell wurden einer gründlichen Reinigung unterzogen. Anschließend legte er sich entspannt auf einen Platz mit lockerer Erde, um bald darauf wieder weiter zu hoppeln. Seinen Durst stillte er am Gartenteich und an den Vogeltränken. Er liebte eine Feuerstelle und legte sich bisweilen in den Feuerkorb mit den verkohlten Holzresten.

Hasi nahm zu an Größe und Gewicht, aber er behielt sein zierliches Äußeres. Sein Fell war rötlich-braun, er hatte weiße Pfötchen, eine weiße Krawatte und einen weißen Wuschelschwanz, der aussah wie Watte. Wenn er gähnte, sah man ein rundes, rotes Mäulchen, dessen Berührung wie ein Federhauch war. Waren wir im Garten, war Hasi stets in der Nähe, und wie immer kam er aus dem Nichts.

Man gewöhnte sich daran, nach dem Hasen Ausschau zu halten, und man war besorgt, wenn er nicht auf Zuruf erschien. Wir wussten, dass Hasis Dasein einem Tanz auf einem Vulkan glich, denn Feinde lauerten überall: Marder, Füchse, vielleicht Krähen.

Und es kam, wie es kommen musste: Nach drei herrlichen Monaten im Mindelheimer Gartenparadies, musste das Häschen seine totale Freiheit wohl mit dem Leben bezahlen. Er war nicht mehr da. Wir riefen und hielten Ausschau nach ihm, aber vergebens. Wir waren alle traurig, aber dankbar für eine schöne Zeit mit ihm.

