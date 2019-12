Wie Hilfe aus Mindelheim in Rumänien ankommt

Plus Seit Jahren fahren die Malteser aus Mindelheim an Weihnachten mit Hilfslieferungen nach Rumänien in die Kleinstadt Gaesti. Dort bekommen sie besonderen Lohn.

Auch das ist Europa im Dezember 2019: Kinder, Alte, Familien, die in bitterer Armut leben. Seit 1990 organisieren die Malteser jedes Jahr ihre Glücksbringer-Aktion und bringen Hilfspakete in die rumänische Kleinstadt Gaesti, die etwas kleiner als Mindelheim ist. Jahr für Jahr sind es 3500 bis 4000 Hilfspakete, die von Mindelheim aus die Reise nach Rumänien antreten.

Am ersten Weihnachtsfeiertag werden sich heuer vier Lastwagen mit insgesamt 4000 Hilfspaketen von Mindelheim aus auf den 1600 Kilometer weiten Weg machen. Inhalt: Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Speiseöl. Aber auch Kekse, Schokolade, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten und ein kleines Geschenk für Kinder, wie ein Kuscheltier, enthält jedes dieser Pakete. Jeder, der helfen mag, kann ein solches Paket packen.

Malteser bringen Pakete aus Mindelheim nach Gaesti in Rumänien

Was rein soll, steht auf einem Handzettel oder ist im Internet unter www.malteser-glücksbringer.de nachzulesen. Die Malteser packen aber auch für die Spender, etwa beim Feneberg oder im V-Markt Mindelheim. Für die schwabenweite Hilfsaktion der Malteser laufen in Mindelheim die Fäden zusammen. Hier werden die Lastwagen mit den Paketen beladen.

Max Rogg war von Anfang an dabei. Der Mindelheimer gehörte zu jenen, die gleich nach der Revolution 1990 in Rumänien vor Ort waren, um den Menschen zu helfen. Vor allem in den ersten Jahren war allein die Anreise schon das reinste Abenteuer. „Teilweise mussten wir sieben, acht Stunden an der Grenze warten, bis uns die Einreise erlaubt wurde“, erinnert er sich. Hinzu kamen Straßenverhältnisse, die ein Vorankommen äußerst mühsam machten. Auf regelrechten Schlaglochpisten ging es über Hunderte von Kilometern ins Hilfsgebiet.

Der Lohn für die Hilfe der Malteser aus Mindelheim: unendliche Dankbarkeit

Max Rogg ist mit seiner Frau Rodica noch heute der Motor der Hilfsaktion. Allerdings setzt sich der 76-Jährige nicht mehr selbst hinter das Steuer eines Lastwagens. Er fährt mit seiner Frau im Kombi voraus. Am 23. Dezember um 18 Uhr werden die vier Lastwagen gesegnet, die die Firmen Götzfried und Tanscor zur Verfügung stellen. Los geht es am ersten Weihnachtsfeiertag. Mit dabei sind auch sechs Jugendliche und zwei Begleitpersonen. Die Rückkehr der Helfer ist dann für Silvester geplant. Nur die Eheleute Rogg bleiben noch bis zum 20. Januar in Gaesti, wo sie ein Häuschen besitzen. Die Malteser arbeiten vor Ort eng mit der Kirche zusammen. Die Pfarreien wissen, wer wirklich Hilfe braucht. Lohn für die Helfer ist unendliche Dankbarkeit. Max Rogg gehen die strahlenden Kinderaugen nicht mehr aus dem Sinn. Ein Mädchen hat mal geschrieben: „Danke, Ihr seid wie Engel vom Himmel – nur ohne Flügel!“

Lebensmittelpakete können auch Arme im Unterallgäu beziehen. Der Malteser Hilfsdienst arbeitet hier mit der Kartei der Not zusammen, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Senioren ab 65 Jahren, die sich in finanziell angespannter Lage befinden, können einmal im Monat ein Paket nach Hause geliefert bekommen. Allerdings müssen sie sich selbst melden, weil die Malteser aus Datenschutzgründen keine Informationen über Betroffene vorliegen haben.

Ein Kontakt zu den Organisatoren ist telefonisch unter 08261/6122 oder per Mail möglich: elfriede.holzmann@malteser.org.