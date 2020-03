Wie Künstler aus Mindelheim die Zukunft sehen

Plus Die Mitglieder des Mindelheimer Kunstvereins zeigen bei ihrer Ausstellung im Forum bemerkenswerte Werke. Es geht um das, was kommt.

Es ist bereits die 6. Mitgliederausstellung im Forum, die der Kunstverein Mindelheim jetzt eröffnete. Und wieder hat sich gezeigt: Der Kunstverein ist eine etablierte Größe im kulturellen Leben der Stadt – rund 200 Menschen kamen zur Vernissage. Vorstand und künstlerischer Beirat haben sich ein Thema ausgedacht, das sowohl die gesellschaftlich relevanten Themen als auch die persönlichen Gedanken verknüpfen sollte. Es geht um die Zukunft, um die Frage, wie man sie, aber auch wie man sich in ihr sieht. Wird sie bunt oder schwarz-weiß, hoffnungsvoll oder düster? 84 Werke von rund 60 Künstlern sind zu sehen.

Die Werke reichen von Gemälden über Fotografien bis hin zu Skulpturen und Installationen

Sie repräsentieren wieder die große Vielseitigkeit und reichen von Gemälden über Fotografien hin zu Skulpturen und Installationen. Vorsitzende Christl Klemenjak betonte in ihrer Rede, dass es nicht um politische Statements gegangen sei, denn man sei „ein Verein der schönen Künste“, vielmehr habe sie persönlich die Frage interessiert: „Wie sieht eigentlich die Kunst der Zukunft aus?“

Damit verknüpft sich auch die Frage nach der Bedeutung der Kunst und des Kunstschaffenden, vielleicht auch die Frage nach der Aufgabe der Kunst in der Zukunft, aber auch schon in der Gegenwart. Klemenjak verweist auf die „Kunst“, die Roboter gestalten. Werden sie in der Zukunft nicht nur den funktionalen Teil unseres Lebens, sondern auch den kreativen übernehmen?

„In Trauer zerrissen“ heißt dieses Werk von R. D. Lenkewitz.

Während die gesellschaftliche Frage nach der Zukunft eine politische Dimension in sich trägt, ist die Private vor allem von persönlichen Sorgen und Hoffnungen geprägt. Die beiden Bilder von Michael Bahr etwa zeigen dieselbe Szene wie sie sein könnte: Ein Spazierweg neben einer Zugstrecke, links grau, rechts begrünt, mal trist, mal leuchtend, mal düster, mal lebendig. Man steht davor und kann nur hoffen und kann doch das linke Abbild der Szene nicht ausblenden und muss unweigerlich an den Satz denken, dass jedem Glücke schon das Ende innewohnt oder eben jedem Schreckensszenario auch eine Utopie gegenübersteht.

Ein gestrandetes Boot ist in Mindelheim ausgestellt

Auch das Bild eines gestrandeten Bootes von Kathrin Schmidt-Penski trägt die beiden Seiten in sich. Die Wüste, auf der das Boot der Vergänglichkeit ausgeliefert ist, die aufziehenden Wolken, die Regen bringen könnten. „Die Zukunft wird uns vor ganz neue Herausforderungen stellen“, erklärt die Künstlerin, die dieses Bild eigens für die Ausstellung gemalt hat.

Ohnehin scheint dieses Thema zahlreiche Künstler motiviert zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Die Bilder zeugen davon, sind bewusste Aufarbeitung der Frage. Lucia Maiers großformatige und in gewohnt kräftigen Farben gestaltete Ansicht einer Stadt mit einem Menschen, der auf einem Müllberg steht. Der Betrachter teilt dessen Aussicht auf die Stadt, erinnernd an die Naturbewunderer in Caspar David Friedrichs Gemälden, nur dass es keine Natur ist, auf die der Mensch blickt.

Auch Susanne Kracht ist ihrer Linie treu geblieben. Ihr Tierporträt zeigt dieses Mal einen Eisbär, der eine starke Symbolfigur unserer Zeit geworden ist. An ihm zeigt sich die Veränderung der Umwelt, an seinem Aussterben sehen wir den Wandel des Klimas. Die Nase des Eisbären zieht als erstes in Bann, die lebendige Feuchtigkeit, als würde er vor einem stehen, beinahe spürt man schon den Atem, eiskalt. Traurig sieht er aus, mahnend - und dann blickt man ihm in die Augen …

Öffnungszeiten der Ausstellung des Kunstvereins

Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 8. März, im Forum besichtigt werden. Geöffnet ist sie täglich von 15 bis 19 Uhr. Am Wochenende ist sie zwischen 11 bis 17 Uhr zu sehen.