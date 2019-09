vor 56 Min.

Wie Mindelheimer am Freitag fürs Klima kämpfen wollen

Die Fridays for Future-Demos sind inzwischen auch in Mindelheim angekommen. Am Freitag werden viele Teilnehmer erwartet.

Am Freitag sollen in Mindelheim nicht nur Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Was geplant ist und wie man die Aktion auch unterstützen kann, ohne beim Marsch dabei zu sein.

Von Sandra Baumberger

Eigentlich handelt es sich bei „Fridays for Future“ um eine Jugendbewegung, bei der vor allem Schüler seit Monaten jeden Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren. Doch in Mindelheim soll das an diesem Freitag, 20. September, anders sein: Die Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule, die wie berichtet schon im Juni eine Demonstration in Mindelheim organisiert hatten, laden nun neben den Jugendlichen auch alle anderen Unterallgäuer ein, sich an dem Protestmarsch zu beteiligen. Dessen Termin ist nicht zufällig gewählt: Am gleichen Tag will die Bundesregierung über ihr weiteres Vorgehen in der Klimapolitik entscheiden.

Die Demonstration beginnt – darauf legen die Schülerinnen großen Wert – erst nach dem Unterricht. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Mindelheimer Marienplatz. Von dort führt der Demonstrationszug über Teck-, Gabelsberger-, Peter-Dörfler- und Hallstattstraße zum Landratsamt.

Nach Fridays for Future findet in Mindelheim ein Klima-Camp statt

Von 14.30 bis 19 Uhr veranstaltet der Bund Naturschutz zusätzlich ein Mini-Klima-Camp in der Kulturfabrik (Georgenstraße 33). Hier werden die Kürbisse gekocht und natürlich auch verspeist, die jeder entlang der Route als Spende aufstellen und so die Aktion auch unterstützen kann, wenn er nicht mitmarschieren kann. Um 15 Uhr ist in der Kulturfabrik außerdem ein Konzert des Gitarristen Adi Hauke zu hören.

Wer keine Möglichkeit hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mindelheim zu kommen, kann den Elektrofahrdienst der Interessensgemeinschaft für Elektromobilität im Unterallgäu (Ifeu) nutzen. Anmelden kann man sich dafür per E-Mail an mindelheim@bn.de. Dort kann man sich auch melden, wenn man sich an der Vorbereitung oder am Camp beteiligen oder Ideen und Beiträge einbringen möchte. „Steht auf, werdet richtig laut, weil man euch sonst eure Zukunft klaut“, fordern die Organisatoren die Unterallgäuer auf.

Themen Folgen