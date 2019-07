vor 53 Min.

Wie Schüler Lust aufs Kirchheimer Marktfest machen

Die Kirchheimer Schüler haben zum historischen Marktfest, das am 12. Juli beginnt, bunte Postkarten gestaltet. Sie werden beim Fest verkauft.

Rund ums Schloss und im ganzen Markt wird es an diesem Wochenende mittelalterlich. Die offizielle Eröffnung ist heute um 18 Uhr im Schlosshof. Anschließend herrscht mittelalterliches Treiben. Am Samstag, 13. Juli, findet ab 9.30 Uhr der Einzug der Marktleute zum Handwerker- und Bauernmarkt statt. Und natürlich gibt es auch wieder buntes historisches Treiben. Am Sonntag, 14. Juli, geht der Tag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst los, anschließend ist wieder mittelalterliches Marktfest mit Lagerleben.

