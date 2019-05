15:00 Uhr

Wie die EU das Allgäu unterstützt

Europa hat mit uns nichts zu tun? Von wegen: Über 350 Projekte wurden durch das europäische Leader-Programm im Allgäu umgesetzt. Hier sind einige davon.

Von Felix Futschik

Museen, Wanderwege oder Naturschutzprojekte: Die Europäische Union (EU) stellt Geld für Vorhaben bereit, das auch direkt im Allgäu ankommt. Das sogenannte Leader-Programm stärkt die Wirtschaft im ländlichen Raum. „Das soll ein Gegenpol sein, damit nicht nur in die großen Städte wie München investiert wird“, sagt Ethelbert Babl, Leader-Koordinator für das Allgäu und das westliche Oberland. Im Allgäu gibt es diese Förderung seit über zehn Jahren. Die EU förderte so über 350 Projekte mit 30 Millionen Euro in der Region. Damit Konzepte bezuschusst werden, müssen sie innovativ sein und es soll eine Wertschöpfung für die Region entstehen. Drei Beispiele zeigen, welche Projekte im Allgäu mit EU-Geld umgesetzt werden konnten:

Alternative Energien im Allgäu werden unterstützt

Seit 2017 läuft unter der Leitung des Vereins Renergie Allgäu das dreijährige Leader-Projekt „Mehr Vielfalt in der Energielandschaft – mit Durchwachsener Silphie“. Die Energiepflanze sei eine Alternative zum Maisanbau, der für Biogasanlagen genutzt wird. Die EU fördert das 76.000-Euro-Projekt mit knapp 41.200 Euro. Acht Demonstrationsflächen sind im Allgäu entstanden. Das Ziel: Erfahrungen sammeln und die Landwirte der Region sowie die Öffentlichkeit über die Vorteile der Silphie-Pflanze aufklären. „Das Projekt läuft gut, die Silphie überzeugt“, sagt Projektleiter Richard Mair. Noch liegen keine genauen Ertragszahlen vor, aber es meldeten sich immer mehr Landwirte, die ihre Äcker mit der Silphie bepflanzen wollen.

In Füssen entstand ein Skate- und Bikepark

In Füssen ist im vergangenen Jahr ein Skate- und Bikepark entstanden. Damit das Projekt realisiert werden konnte, war Initiator Thomas Scheibel auf Spenden und Fördergeld angewiesen. Auch die Europäische Union unterstützte das 470.000-Euro-Projekt mit knapp 200.000 Euro. Das sei die „größte Summe, die für ein Einzelprojekt im Ostallgäu zur Verfügung gestellt wurde“, sagt Babl. Beeindruckt habe der enorme Einsatz der Jugendlichen, die maßgeblich an der Gestaltung beteiligt waren. Eine Förderung für einen barrierefreien Ausbau steht schon bereit.

Die Radrunde Allgäu führt von Bad Wörishofen bis nach Sonthofen und Wangen

Das 438.000-Euro-Projekt wurde insgesamt mit mehr als 200.000 Euro von der EU gefördert. Die 2013 eröffnete Radrunde, die von Sonthofen über Wangen bis nach Bad Wörishofen und Füssen führt, soll das Allgäu als Fahrradregion profilieren. Mit Erfolg, wie bereits ein Jahr später die Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs zeigte.

Das Allgäu schaffte es unter die zehn beliebtesten Rad-Regionen in Deutschland. „Ohne die Förderung hätten wir das Geld für die Radrunde nicht zusammenbekommen“, sagt Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, die Träger des Projektes ist. Für die 450 Kilometer lange Strecke sind beispielsweise einheitliche Schilder angebracht worden und Rastplätze entstanden.

„Wir erreichen dadurch Ortschaften, die sonst nicht so stark vom Tourismus profitieren“, sagt Joachim. Für die Allgäu GmbH ist das Leader-Programm ein wichtiges Förderinstrument, auf das sie schon oft zurückgegriffen hat.