vor 20 Min.

Wie die Römer einst über die Alpen kamen

Zwei Experten berichten im Maristenkolleg vom Leben der Legionäre und von einem besonderen Experiment

Etwas andere Unterrichtsstunden erlebten die Schüler der fünften und sechsten Klassen des Maristenkollegs Mindelheim. Die beiden Fachbetreuer für Latein und Geschichte Alfons Wurstbauer und Jochen Schuster hatten besonderen Besuch eingeladen. Es stellten sich die Fragen: Wie kamen die römischen Legionäre über die Alpen nach Germanien? Was hatten sie an? Wie übernachteten sie? Was aßen sie? Und wie sah ihre Kleidung aus? Für die Historiker mit dem Spezialgebiet der experimentellen Archäologie Dr. Marcus Junkelmann und Jürgen Woltz war es eine Freude, den Schülern das Wissen darum nicht nur in Bildern zu zeigen. Jürgen Woltz erschien in voller Rüstung in der Aula, mit allem, was der Legionär damals auf seiner Wanderung mit sich tragen musste: Kettenhemd, Helm, Schwert, großes Schild, Kochgeschirr und Lebensmittel. Um das genau darstellen zu können, haben die beiden Historiker vor rund 30 Jahren in dieser vollen Rüstung mit insgesamt acht Mitstreitern die Alpen überquert. Zum Marsch trugen die Soldaten einen Stiefel, den „Caligae“, der mit Ein- und Ausschnitten versehen wurde. Diese sehr trittsicheren und gut durchlüfteten Schuhe waren mit Nägeln unter den Sohlen bestückt, die nach Abnutzung von den Soldaten selbst ersetzt werden mussten. Somit trugen sie auch das nötige Handwerkszeug mit. Das waren insgesamt rund 46 Kilogramm, die sie tragen mussten. Alles, was die Legionäre auf dem Marsch benötigten, trugen sie selbst. Der große Schild hing auf dem Rücken und das weitere Gepäck an einer großen Gerätestange, die über dem Schild auf dem Rücken getragen wurde. Marcus Junkelmann wusste Geschichten über Gladiatoren anschaulich zu schildern. Das würde in Filmen leider meistens falsch dargestellt. Die Gladiatoren seien sehr geachtete, freie Menschen gewesen. Viel hatten die Experten zu berichten und so war es nicht verwunderlich, dass diese besonderen Schulstunden sehr schnell vergingen. (sid)

