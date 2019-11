Wie drei Unterallgäuer den Mauerfall erlebt haben

Plus Drei Unterallgäuer habe den geschichtsträchtigen Tag vor 30 Jahren hautnah miterlebt – und sehr unterschiedlich: Zwei freuten sich, die Dritte bekam Angst.

Unterallgäu Wenn sie an den 9. November 1989 zurückdenken, bekommen Matthias Pursch, Corina Franke und Elisabeth Müller-Pamer noch heute eine Gänsehaut. Die drei Unterallgäuer haben den Mauerfall hautnah miterlebt – und zwar sehr unterschiedlich.

Matthias Pursch war damals 20 Jahre alt und lebte in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Am Tag des Mauerfalls hatte der Maschinenbauer nach der Arbeit den Fernseher angeschaltet, um Nachrichten zu gucken – und konnte nicht glauben, was er dort sah: Günter Schabowski, Mitglied des SED-Politbüros, hatte nicht nur gerade mitgeteilt, dass es künftig jedem DDR-Bürger möglich sein sollte, über Grenzübergangspunkte auszureisen. Nein, auf Nachfrage eines Reporters fügte er auch noch recht holprig hinzu, dass die Regelung nach seiner Kenntnis „sofort, unverzüglich“ gelte. „Das kann nicht sein“, war Matthias Purschs erster Gedanke und sein erster Reflex, umzuschalten, um sich zu vergewissern, dass das Ganze nur ein reichlich seltsamer Scherz sein kann.

Matthias Pursch konnte es nicht glauben: Die Mauer war weg

War es aber nicht, dämmerte ihm, als er dort die gleichen Bilder sah. Glauben konnte er es trotzdem nicht. Zwar war er regelmäßig bei den Montags-Demonstrationen mitmarschiert und hatte wenige Wochen zuvor in Berlin wie so viele andere „Gorbi! Gorbi!“ skandiert, aber dass die erhoffte Änderung so schnell kommen würde, damit hatte er nicht gerechnet. „Das kam schon überraschend.“ Matthias Pursch erinnert sich noch gut an die ungläubige Freude von damals und die Spannung auf das, was kommt. „Man hat nur das Positive gesehen“, sagt er. „Diese ganze Zeit war aufregend. Das wird man nie vergessen – als 20-Jähriger, die ganze Zukunft vor sich.“

Während er mit Freunden die ganze Nacht durchfeierte, hatte Corina Franke in Königsbrück bei Dresden vom Mauerfall zunächst gar nichts mitbekommen. In der Metzgerei, in der sie arbeitete, war an diesem Tag besonders viel los gewesen, sie war müde, hatte nur noch einen Brief an ihren damaligen Mann geschrieben, der Soldat bei der Nationalen Volksarmee (NVA) war, und war dann früh zu Bett gegangen. Als sie am nächsten Morgen das Radio einschaltete, hörte sie mit halbem Ohr zwar etwas von offenen Grenzen. „Aber das hab’ ich gar nicht für voll genommen.“ In der Arbeit dann wurde sie mit Sekt empfangen, alle waren in Feierstimmung – nur Corina Franke nicht. Sie machte sich große Sorgen um ihren Mann. „Ich hatte echt Angst, dass ich den nie wieder sehe“, erinnert sich die 50-Jährige. Erst am Wochenende, als sie ihn endlich telefonisch erreichte, konnte sie aufatmen. „Aber so richtig gefreut haben wir uns nicht. Er wusste ja nicht, wie’s weitergeht. Das kam alles erst später.“

Am gleichen Wochenende setzte sich Matthias Pursch mit einer Freundin und einem Arbeitskollegen in den Trabbi und reihte sich in die Schlange derer ein, die sich endlich den Westen anschauen wollten. Noch heute sieht er die Rücklichter all der Autos vor sich, die mitten in der Nacht über die Grenze nach Hof und weiter nach München fuhren. Er und seine zwei Mitfahrer scherten nach einer Nacht im eiskalten Auto bereits in Naila aus, rund 18 Kilometer westlich von Hof. Er erinnert sich an das Begrüßungsgeld und daran, dass er viel zu aufgeregt war und viel zu überwältigt vom Angebot in den Regalen, um es auszugeben. „Ich glaube, wir haben ne Palette Joghurt gekauft“, sagt er und lacht.

Corina Franke kaufte nach dem Mauerfall Nutella und Milchschnitten

Auch Corina Franke hielt sich zurück, als sie am 6. Dezember zum ersten Mal in ihrem Leben mit ihrer Mutter nach Westberlin fuhr und da erst richtig realisierte, dass die Grenze tatsächlich Geschichte war. Nutella und Milchschnitten hat sie damals gekauft, die Mutter eine Flasche Bier für den Vater. „Wir wussten ja gar nicht, was wir kaufen sollten. Das war ja alles überfüllt“, sagt sie. Außerdem hatten sie Angst, „dass die uns das Geld wieder wegnehmen“.

Dauerhaft in den Westen wollte sie nie. Erst eine neue Liebe führte vor neun Jahren nach Mindelheim. Ihr Sohn, damals schon volljährig, blieb in Königsbrück, die Tochter, damals acht, kann sich nicht vorstellen, dorthin zurückzukehren – ebenso wenig wie sie selbst.

Matthias Pursch geht es ähnlich. „Ich war 89 mit meinen Eltern in Ungarn, ich hätte gehen können“, sagt er. „Aber das stand für mich nie zur Debatte, so schlecht ging’s mir nicht. Ich hätte das nicht gekonnt, Eltern und Freunde zurückzulassen und womöglich nie wieder zu sehen.“ Auch nach dem Mauerfall, als dessen weniger schöne Seiten sichtbar wurden und sein Betrieb schloss, hat er „vieles versucht, um da zu bleiben. Ich hätte mir nicht vorstellen können, in den Westen zu gehen“. Elf Jahre später tat er es dann doch. „Ich bin der Arbeit wegen rübergekommen – und der Liebe wegen hiergeblieben.“ Heute sagt Matthias Pursch, der mit seiner Familie in Kammlach lebt: „Ich will hier nimmer weg. Ich bin hier zuhause. Aber Heimat ist für mich immer noch Chemnitz.“

Für Elisabeth Müller-Pamer aus Bad Wörishofen wiederum ist Delitzsch in Sachsen zur zweiten Heimat geworden. Mit ihrem damaligen Mann war sie Anfang der 70er Jahre zum ersten Mal in die DDR gereist, hatte dort eine ältere Dame kennengelernt und besuchte sie und ihre Familie seither jedes Jahr im späten Herbst, wenn die Urlaubssaison in Bad Wörishofen vorbei war und sie freinehmen konnte.

Elisabeth Müller-Pamer über Zeit nach Mauerfall: "Das war besonders"

Und so kam es , dass sie am 9. November 1989 bei ihren Bekannten im Wohnzimmer saß, die gleichen Nachrichten sah wie Matthias Pursch und es wie er nicht glauben konnte. „Es zeichnete sich schon ab, dass irgendwas passiert. Aber man konnte es trotzdem nicht glauben. Das war unfassbar. Das kann man nicht beschreiben“, sagt sie. Alle lagen sich in den Armen, auch am nächsten Tag herrschte überall ungläubiges Gewimmel, wildfremde Menschen begrüßten sich, als würden sie sich ewig kennen. „Das war herzergreifend.“ Drei Tage später, die „mehr Tage als Nächte“ waren, fuhr sie nach Bad Wörishofen zurück: In dem völlig überfüllten Zug hingen die Leute in den Gepäcknetzen, andere stiegen durchs Fenster ein, an jedem Bahnhof drängten sich Menschenmassen. Das Rote Kreuz verteilte Brot und Getränke und dann gab es da noch diesen Volkspolizisten, der im Zug mit ihr Ost- gegen Westmark tauschte, einfach so. „Das war alles ganz besonders. Das war wirklich eine gigantische Zeit“, sagt Elisabeth Müller-Pamer.

Auch nach dem Mauerfall hat sie die Besuche fortgesetzt und miterlebt, wie sich nicht nur die Städte, sondern auch die Menschen verändert haben. „In der DDR hat mir immer imponiert, dass die Leute füreinander da waren und sich geholfen haben. Das kannte ich so nur aus meiner Kindheit in der Wirtschaftswunderzeit“, sagt die 66-Jährige. „Das ist leider zerbröckelt. Jeder lebt für sich.“ Auch Matthias Pursch vermisst dieses starke Wir-Gefühl, den Zusammenhalt. Froh, dass die Mauer gefallen ist, ist er trotzdem. Und stolz, dass damals alles friedlich blieb. „Das hätte auch ganz anders laufen können“, ist er überzeugt. „Wenn ich Fernsehbilder sehe oder Bücher drüber lese, krieg’ ich noch heute eine Gänsehaut.“

