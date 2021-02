vor 50 Min.

Wie ein Bad Wörishofer zu 3000 Paar Schuhen kam

Plus Alois Kistler aus Bad Wörishofen ist überwältigt vom Erfolg einer Aktion, die vielen Menschen Gutes tun soll.

Von Bernhard Ledermann

Dass der Lockdown zu mancherlei bislang vernachlässigtem Zeitvertreib führen kann, zeigte sich schon im Frühjahr des vergangenen Jahres. Von Entrümpelungsaktionen im derzeit laufenden Lockdown profitierte die Bad Wörishofer Kolpingsfamilie – mit einem erstaunlichen Ergebnis.

Schon mehrmals hatte sie alte, aber noch brauchbare Schuhe gesammelt. So viele wie in diesem Jahr kamen aber noch nie zusammen. Christina und Alois Kistler füllten insgesamt 165 Umzugskartons mit circa 2279 Kilogramm Schuhen. „Das waren ungefähr 3000 Paar Schuhe“, berichtet Alois Kistler begeistert. Zusammen mit Klaus Leinsle brachte er die Kartons zur Post. Zuvor hatten zahlreiche Kolpingmitglieder und weitere Unterstützer die Schuhe bei Familie Kistler abgegeben.

Alois Kistler freut sich darüber, dass so gut wie alle Schuhe auch verwendet werden können

„Wir mussten nur wenige unbrauchbare Schuhe aussortieren“, berichtet Kistler. Der Kassier der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie ist froh, dass mit den Schuhspenden „so viel Gutes“ getan werden kann. „Bedürftige bekommen die Schuhe, die sie sich nicht leisten könnten, kleine Händler haben noch etwas Einkommen“, erklärt Alois Kistler.

Die gespendeten Schuhe werden durch Kolping Recycling in Fulda sortiert. Sommerschuhe würden vorwiegend nach Afrika gehen, Winterstiefel eher in kältere Weltregionen, teilt Kolping Recycling mit. Die Schuhe werden nur in solche Länder geliefert, in denen es bislang keine Schuhhersteller gibt. Mit der Schuhaktion ist ein weiterer Vorteil verbunden: Müll wird vermieden und wertvolle Rohstoffe werden gespart. Die von Kolpingsfamilien in ganz Deutschland unterstützte Schuhsammelaktion wird vom Kolpingwerk Deutschland organisiert. Seit 2016 kamen über 830.000 Paar Schuhe zusammen.

