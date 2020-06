vor 19 Min.

Wie ein Neunjähriger über Nacht zum 17-fachen Entenpapa wurde

Plus Gillian aus Kirchheim wünschte sich eigentlich eine Kuh. Stattdessen bekam er die Laufenten Rosi, Ursula und Mike – und ist jetzt stolzer „Papa“ von 17 gar nicht hässlichen Entlein.

Von Melanie Lippl

Gleich gegenüber von der Kirchheimer TSV-Turnhalle gibt es gerade ein Highlight für alle großen und kleinen Tierliebhaber: 17 Entenküken watscheln fröhlich durch den Garten in der Jahnstraße, fiepen vor sich hin oder nehmen ein Bad im Teich. Der stolze Besitzer der Tiere ist Gillian Restle. Eigentlich hätte sich der Neunjährige, dessen Herz für die Landwirtschaft schlägt, ja am liebsten eine Kuh gewünscht. Doch mit diesem Wunsch konnte er sich nicht ganz zuhause durchsetzen. Stattdessen wurden es andere Nutztiere: Laufenten.

Der neunjährige Gillian ist nun stolzer „Entenpapa“ (hier mit „Piep“).

Rosi, Ursula und Erpel Mike zogen im Frühjahr im Hause Springer-Restle ein – und begeistern seitdem alle Familienmitglieder. Langweilig wird einem mit den Enten nicht: Man kann dem bunten Treiben stundenlang zusehen. Am ersten Tag sind die Enten sogar ausgebüxt und in den Hühnerstall des Nachbarn „geflüchtet“. Was für ein Gegacker und Geschnatter! „Wie im Irrenhaus“ habe sich das angehört, berichtet Gillian.

Jagdhündin Bonnie ist noch nicht so sehr begeistert von den Enten

Nur eine in der Familie ist noch nicht ganz so begeistert von Rosi, Ursula, Mike und Co.: Münsterländer-Hündin Bonnie. Die Jagdhündin musste schnell lernen, dass die Aufmerksamkeit der Menschen von nun an geteilt werden muss und dass die Enten kein Futter, sondern die neuen Familienmitglieder sind.

Weil die vor Kurzem nach Kirchheim gezogene Familie während der ersten Corona-Wochen sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat, wagte sie das Experiment: Rosi und Ursula durften ihre Eier behalten und ausbrüten. „Wir wussten nicht, wie brütfreudig die Weiber sind“, sagt Mama Melanie Springer-Restle und lacht. Doch die beiden Enten-Damen nutzten ihre Chance und bebrüteten und behüteten die Eier in ihren selbst gebauten Nestern im Entenhaus über 30 Tage. Wer ihnen zu nahe kam, wurde angefaucht.

Klein, süß und fluffig sahen die Entlein kurz nach dem Schlüpfen vor drei Wochen aus. Inzwischen sind sie ordentlich gewachsen.

In der Nacht auf Pfingstmontag war es dann endlich soweit: 18 Junge schlüpften aus den Eiern. Doch eines davon lag leblos im Gras und war sehr wacklig auf den Beinen. Es hat an diesem Tag von seinen menschlichen Eltern extra Futter und Wärme bekommen – und weil es überlebt hat, auch schon einen Namen: „Piep“. Ein bisschen kleiner als seine Geschwister ist Piep jetzt noch, und auch ein bisschen tollpatschiger, aber ansonsten kommt das Kleine schon ganz gut mit, wenn die ganze Entenschar laut quakend im Garten unterwegs ist.

Die Enten fressen Würmer und Schnecken - aber eben auch Salat

Ein anderes Küken hat einen anderen Tag mit einem starken Unwetter leider nicht überlebt. Es war vermutlich nicht mehr mit der Mutter mitgekommen und dann hatte ihm die Wärme gefehlt, glaubt Gillian, der inzwischen schon zum Enten-Experten geworden ist. Der Neunjährige kümmert sich darum, dass die Tiere abends in den Stall und morgens wieder herauskommen und schaut auch immer wieder, ob genug Futter für sie da ist. Den ganzen Tag sind die Enten am Fressen, erzählt er: Würmer, aber auch Schnecken mögen sie gern. Und wenn man ihn am Boden stehen lässt, „ist der Salat auch weg“.

Die Eier der Enten schmecken besser als Hühnereier, findet der junge Kirchheimer

Enten empfiehlt Gillian allen, die einen Garten dafür haben. Wasser ist den Tieren besonders wichtig. Im Gegenzug bekommt der Mensch aber auch etwas zurück, denn: „Die Enten sind schon nützlich.“ Bereits am ersten Morgen nach ihrem Einzug haben Rosi und Ursula je ein Ei gelegt. Die sind größer als Hühnereier, haben eine dickere Schale und mehr Dotter. „Und sie schmecken mir besser“, sagt Gillian.

Alle 17 Jungtiere wird die Familie nicht behalten können – zumal noch nicht klar ist, welches Küken Männlein oder Weiblein ist. Zu viele Erpel auf einem Haufen: Das geht nicht gut. Ein paar Enten sind schon vergeben, für ein paar werden noch Abnehmer gesucht. „Piep“ soll aber auf jeden Fall in der Familie bleiben dürfen. Und Gillian plant derweil schon die nächste Erweiterung. Ziegen wären toll, findet der Neunjährige. „Dann hätten wir fast schon eine kleine Farm.“

Pause für Mama Rosi: Während die Kids planschen, legt sie ein Bein hoch.

Wissenswertes rund um die Laufenten:

Laufenten...

... werden wegen ihrer Form auch „Flaschenenten“ genannt.

... können nur ganz schlecht fliegen.

... sind Wassertiere und müssen wie welche gehalten werden.

... werden bis zu 55 cm hoch.

... können bis zu 15 Jahre alt werden.

... legen circa 200 Eier im Jahr (pro weibliche Ente).

Artgerechte Haltung von Laufenten

Auslauf: idealerweise mindestens 500 Quadratmeter Garten, in Teilen möglichst naturnah angelegt.

Wasser: Laufenten brauchen eine Wasserfläche, aus der sie trinken, wo sie ihr Gefieder reinigen, schwimmen und gründeln können. Entweder einen kleinen Teich anlegen oder ausreichend alternative Bademöglichkeiten wie Wannen, alte Planschbecken etc.

brauchen eine Wasserfläche, aus der sie trinken, wo sie ihr Gefieder reinigen, schwimmen und gründeln können. Entweder einen kleinen Teich anlegen oder ausreichend alternative Bademöglichkeiten wie Wannen, alte Planschbecken etc. Gesellschaft: Mindestens zwei Enten halten. Eine Laufente allein zu halten wäre Tierquälerei .

allein zu halten wäre . Schlafplatz: Um Enten vor Füchsen und Mardern zu schützen, benötigen sie eine mardersichere Unterkunft, die auch wind- und regendicht sein soll. Für ein Entenpaar veranschlagt man pauschal 60 x 120 Zentimeter Grundfläche. Den Boden sollte man mit Holzspänen und/oder Stroh auslegen. Tipp: Kinderspielhäuser oder selbst bauen ist oft günstiger als Entenhäuser von der Stange.

Zusatzfutter: Die Ente gilt als „Hausschwein der Armen“. Neben Grünzeug, Schnecken, Würmern und Insekten fressen Enten nämlich auch Salatreste, altes Toastbrot, Reis, Kartoffeln et cetera.

Als Nahrungsergänzung eignet sich für die Laufenten auch Körnermischfutter für Geflügel (erhältlich im Lagerhaus). Für Küken empfiehlt sich Kükenstarter.

Alltägliche Pflichten

Morgens die Enten aus dem Stall lassen und abends wieder hineinbringen.

Einmal pro Tag frisches Wasser und Futter bereitstellen.

Einmal die Woche die Einstreu im Stall austauschen.

Wasser im Teich regelmäßig erneuern beziehungsweise auffrischen.

Häufige Irrtümer über Laufenten

„Wenn ich Laufenten im Garten habe, ist das super für meinen Salat, weil die Enten die Schnecken wegfressen.“

Das ist richtig, aber Enten lieben auch Salat. Wenn Sie diesen nicht in Sicherheit bringen, ist er von den Enten schneller weggefressen als von den Schnecken.

im Garten habe, ist das super für meinen Salat, weil die Enten die Schnecken wegfressen.“ Das ist richtig, aber Enten lieben auch Salat. Wenn Sie diesen nicht in Sicherheit bringen, ist er von den Enten schneller weggefressen als von den Schnecken. „Ein Gartenteich mit Enten ist Idylle pur!“

Leider nein. Wenn Sie den Traum vom Teich mit tollen Pflanzen und Blumen haben, verwerfen Sie ihn wieder. Die Enten verwandeln den Teich binnen weniger Tage in einen Tümpel. Deshalb lieber eine einfache Bademöglichkeit schaffen und einen hübschen Feng-Shui-Brunnen ins Wohnzimmer stellen. (spri)

