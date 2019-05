Wie eine Firma frauenfreundlich wird

Plus Dagmar Fritz-Kramer hat ihr Erkheimer Unternehmen Baufritz verwandelt. Aus der Not heraus und gegen Widerstände.

Das Erkheimer Unternehmen Baufritz ist bundesweit tätig. Aus einer kleinen Allgäuer Schreinerei ist ein bekannter Fertighausanbieter geworden. Doch nicht nur die angebotenen Fertighäuser sind ungewöhnlich, sondern auch die Unternehmensphilosophie, über die wir mit der Chefin Dagmar Fritz-Kramer gesprochen haben.

Frau Fritz-Kramer, dieses Jahr beschäftigen wir uns mit dem Schwerpunkt Frauen in der Politik. Sie selbst sind zwar nicht als Politikerin aktiv, dennoch machen Sie in Ihrem Unternehmen Baufritz Politik für Frauen – wie sind Sie dazu gekommen?

Es ist für mich als Frau wahrscheinlich ein bisschen anders, ein Unternehmen zu führen, als für einen Mann. Ich habe zwei Kinder, neun und zwölf, und bin seit 2004 Geschäftsführerin. Es war für mich selbst eine Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Der erste Fall, den wir bei Baufritz hatten, hat aber gar nicht mich selbst betroffen, sondern meine Chefbuchhalterin, die nach 15 Jahre im Unternehmen schwanger wurde.

Und dann?

Wir haben überlegt, wie wir sie ersetzen können, und bald war klar: Die ist gar nicht zu ersetzen! Wir sind die Modelle durchgegangen, Home-Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, alles, was es so gibt. Bei der IHK konnten wir eine kostenlose Beratung nutzen – ein Glücksgriff! Es kam die Idee einer firmeneigenen Kita auf und als 2005 ein Neubau anstand, haben wir sie mit aufgebaut. Das waren die ersten Schritte – learning by doing.

Klingt ja recht einfach ...

Es war kompliziert. Wir waren Pilotprojekt, sozusagen die Außenstelle vom Erkheimer Kindergarten. Da musste erst einmal ermittelt werden, ob’s überhaupt Bedarf gibt. Wir sagten: Jetzt schauen wir mal, was draus wird, und am Ende hatten wir eine Kita für 14 Kinder, obwohl bei der vorherigen Bedarfsumfrage rausgekommen ist, dass es keine braucht. Als es die Kita gab, hatten wir einen kleinen Babyboom im Unternehmen und sehr großen Zuspruch aus Erkheim. Das hat uns fast ein bisschen überrollt. Da war klar: Der Bedarf ist enorm. Das war ein Startschuss für ganz viele Entwicklungen.

Auch die Männer profitieren von den Ideen

Häufig geht es bei der Familienfreundlichkeit um Frauen. Profitieren auch Männer davon?

Unbedingt. Es gibt eine Studie, in der Väter befragt wurden: 70 Prozent hätten gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht. Das ist traurig – auch für die Kinder. Ich glaube, wenn es uns gelingt, das in den Griff zu bekommen, sinkt auch die Scheidungsrate. Die Lebenswege gehen mit dem ersten Kind auseinander, wenn einer der Verdiener ist und der andere zuhause bleibt. Es ist ganz wichtig, dass beide den Firmenalltag, ein eigenes Leben haben, aber auch wissen, wie der Alltag mit den Kindern läuft. Ich lasse auch alle sofort in die Elternzeit gehen, weil ich weiß: Die kommen geläutert zurück!

Wie lange dauert das für gewöhnlich?

Die jungen Mütter sind schneller wieder da als sie denken. Ich motiviere alle, zumindest mal einen halben Tag zu kommen, möglichst bald, um den Anschluss nicht zu verlieren. Fast jede hat eine Oma, die schon sehnsüchtig auf das Enkelkind wartet. Ein halber Tag ist kein Problem und wir finden hier eine Lösung. Vielen macht es Spaß, wieder bisschen mehr zu machen. Die Kinder profitieren, weil sie von mehreren Leuten erzogen werden und Einzelkinder freuen sich in der Kita über die Gesellschaft: Da sind ja Kinder, die mit mir spielen!

Ihr Vater wurde als Vorreiter für das Ökohaus-Bauen nicht immer ernst genommen. Hat man über Sie als Vorreiterin für Familienpolitik im Unternehmen auch gelacht?

Anfangs hundertprozentig! „Oh, diese Frauenthemen und so, soll sie mal ein paar Jahre machen. Was das kostet – da wird sich des Mädle umschauen!“

Baufritz bekommt einen Preis nach dem anderen

Und jetzt heimsen Sie einen Preis nach dem anderen ein ...

Das war so nicht geplant. Es entstand aus der Not, aus dem Eigenbedarf, aber etwas, das funktioniert, war wohl gesucht. Da hat’s uns in die Öffentlichkeit gespült. Das hat natürlich geholfen – keine Frage. Als kleines Allgäuer Unternehmen mehrfach ausgezeichnet zu werden, ist super.

Aber Kritik gab es damals sicher auch.

Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ein Generationenproblem ist. Wobei es nicht immer am Alter liegt, sondern an der modernen Denkweise.

Was entgegnen Sie Kritikern?

Zum einen sind wir hier in Erkheim nicht der Nabel der Welt – es ist plattes Land, zwar toll angeschlossen, aber plattes Land. Wir sind im Handwerk, wo auch nicht die Riesen-Gehälter verdient werden und wir sind eine Männer-Domäne. Ich glaube, wir müssen uns einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten gegenüber anderen Unternehmen, die ja auch tolle Arbeitsplätze bieten und die vielleicht in Mindelheim sind oder Memmingen – wo man in der Mittagspause einen Kaffee trinken kann. Ich würde behaupten, dass uns das gelungen ist. Alle Handwerksfirmen haben heute Nachwuchsprobleme, wir nicht.

Das heißt: Auch junge Leute, die in der Regel noch keine Kinder haben, wissen die Familienfreundlichkeit zu schätzen?

Die finden das gut. Die jungen Leute erreicht man nicht nur durch Ökologie-Themen, sondern auch durch das Familienfreundliche, das Gleichgestellte. Und das Zweite, was ich Kritikern entgegensetze: Ich glaube einfach, wir müssen uns bewusst sein, dass jetzt die geburtenschwachen Jahrgänge kommen. Wen können wir da für uns gewinnen? Und das Halten ist wichtig! Diese Chefbuchhalterin hat inzwischen drei Kinder: Wenn sie ausgefallen wäre, wäre sie zwölf Jahre nicht da gewesen. Wenn sie zurückkommt, ist es eine ganz andere Welt. Sie war jetzt aber die ganze Zeit in Teilzeit und Homeoffice dabei. Damit geht kaum Know-how verloren.

Ist es ein Muss für Unternehmen, familienfreundlicher zu werden?

Ja, da bin ich mir ganz sicher. Da kommt eine Generation, deren Sinn im Leben ganz anders ist: Da ist sehr viel weniger Materielles, aber sehr viel mehr Sinn, natürlich auch ein Stück Freizeit und Lebensqualität. Das ist nicht: Ich schaffe bis zum Umfallen und kann mir einen tollen Porsche kaufen. Die wollen nicht mehr besitzen, die wollen leben. Das werden wir verstehen müssen, aber das ist hochinteressant.

Wie können Unternehmen denn familienfreundlich werden – und was heißt dieser Begriff überhaupt?

Ich glaube, es ist einfach mal die Offenheit, über Themen zu reden. Da gehört nicht nur das Kind dazu, sondern da sind’s die zu pflegenden Eltern, da ist es eine Problematik in der Familie, die zu lösen ist. Die Grundvoraussetzung ist, dass es nicht heißt: „Das gehört nicht hierher.“ Die Ausprägungen sind unterschiedlich. Da braucht’s viel Kreativität und individuelle Lösungen.

Zum Beispiel?

Wir haben einen Stillraum und bieten Veranstaltungen zur Pflege von Angehörigen an. Es sind aber auch ganz einfache Maßnahmen. Beispiel Martinsumzüge: Die sind halt einfach um halb fünf. An Sankt Martin sind bei uns alle, die Kinder haben, nachmittags auf dem Umzug. Dass das Privatleben stattfinden darf, gibt eine ganz andere Stimmung im Unternehmen – wir sind ja alle Menschen.

Wer tut sich leichter mit solchen Umstellungen: große Industriebetriebe oder kleine Handwerksfirmen?

Das kann man pauschal nicht sagen, es ist für alle ein Umdenken. Und die Schwierigkeit ist: Man kann den Erfolg nicht gleich messen. Es gibt keine schnelle Controlling-Zahl, die sagt: Hui, wir sind familienfreundlich!

Was können Betriebe konkret tun?

Was bei uns sehr gut angekommen ist, ist die Gleitzeit von jeweils zwei Stunden morgens und abends. Da haben wir anfangs gedacht, das geht nicht – aber es geht, sehr gut sogar. Vor allem Familien kommt es extrem entgegen: Kinder in die Schule bringen oder warten, bis der Sozialdienst die Senioren versorgt hat. In der Produktion gibt es keine Gleitzeit, da haben wir aber zwei Schichten, in denen wir versuchen, den Mitarbeitern entgegen zu kommen.

Es gibt viele bürokratische Hürden

Wo gab es Hürden in dem Prozess?

Oh, bürokratische gibt’s jede Menge – gerade bei der Kita! Aber auch bei Fördergeldern: Das Elterngeld Plus ist zwar flexibler als die Förderung früher, müsste aber noch deutlich besser auf die Modelle angepasst werden.

Was müsste die Politik dazu tun?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich fand das Signal mit dem Elterngeld sensationell – und es wird auch vom Ausland sehr geschätzt. Es motiviert und zeigt die Wertigkeit der Elternschaft. Aber um es besser zu machen, braucht es noch mehr Flexibilität und Transparenz.

Was meinen Sie damit?

Kein Mensch weiß, wie man das Zeug rechnet! Es gibt Online-Rechner, aber die kapiert keiner. Die Leute kommen dann alle in die Personalabteilung. Was ich auch ganz katastrophal finde, ist das Ehegattensplitting, beziehungsweise dass derjenige, der nicht der Hauptverdiener ist, steuerlich noch mehr belastet wird und dass es nicht gleiches Geld für gleiche Arbeit gibt. Die Frau geht arbeiten und da sind so viele Abzüge drauf, dass es sich fast nicht mehr lohnt. Was soll das für eine Motivation sein?

Was könnte die Politik von Ihrem Unternehmen lernen?

Ich beneide die Politik absolut nicht. Wir haben immer wieder Politiker hier, die sich unsere Ideen anschauen, aber wenn ich an unsere kleine Einheit denke: 500 Arbeitnehmer und eine Arbeitgeberseite. In der Politik gibt es so viele, die ein Recht haben, mitzureden! Ich glaube, das ist nicht oder nur bedingt übertragbar.

Sie haben gerade die 500 Beschäftigten angesprochen ...

Wir sind hier 500 Köpfe, gerechnet auf 400 Vollzeitstellen – mit 270 Arbeitszeitmodellen.

Was gibt es da für Modelle?

Alles! Es gibt verschiedene Homeofficetage, Vier-Tage-Wochen, Leute, die später kommen, früher gehen – alles!

Und wie bekommt man das unter einen Hut?

Das ist eine absolute Herausforderung für die Personalabteilung. Wir versuchen das zunehmend digital zu lösen. Ein Mitarbeiter legt sich für einen längeren Zeitraum fest. Man muss schauen: Ist die Arbeit flexibilisierbar? Findet sich eine Lösung mit einem Kollegen, der zum Beispiel das Telefon übernimmt? Das sind individuelle Lösungen.

Sie selbst arbeiten auch in Teilzeit?

Ja, ich bin Montag und Dienstagnachmittag daheim – und zwar ganz konsequent. Es gibt fast nichts, was nicht einen halben Tag warten kann. An den freien Nachmittagen kümmere ich mich um meine Kinder – und das ist eine ganz wertvolle Zeit.

Es heißt ja immer, Leute, die in Teilzeit arbeiten, seien deutlich effektiver?

Das tät ich sofort unterschreiben. Die Effizienz der Arbeit steigt enorm an.

Auch beim Homeoffice? Es gibt das Vorurteil, dass die Leute zu Hause nichts tun ...

Sie arbeiten nichts oder wenig, wenn die Kinder wach sind. (lacht) Aber abends sind sie oft super-effizient, weil sie nicht gestört werden. Effiziente Arbeit ist ja die, die nicht so viele Stunden braucht. Man muss als Unternehmen lernen, dass nicht derjenige der Fleißigste ist, der das Licht ausmacht.

Das braucht Vertrauen in das Team.

Ja, auf jeden Fall. Es braucht aber auch eine gute Führung. Man muss schon knackige Ziele formulieren, sonst bekommt man keine Effizienz.

Gab es auch Mitarbeiter, die die ganze Entwicklung der vergangenen Jahre kritisch sehen?

Es gibt sicher auch jetzt noch Bereichsleiter, die es machen, aber vom Herzen her sagen: Schon wieder so eine Teilzeitkraft! Da braucht man sich nichts vormachen. Alles steht immer wieder auf dem Prüfstand, aber das ist auch richtig. Denn nicht jede Maßnahme macht auch immer Sinn.

Wo geht es in Zukunft hin?

Es gibt noch Handlungsbedarf beim Thema Altenpflege und Sterbebegleitung – das ist eine ganz intensive Zeit. Ein weiteres Thema ist die Früherkennung einer Belastungssituation. Wir merken lang nicht, wenn der Mitarbeiter eine familiäre Extremsituation hat, weil der mit uns darüber nicht spricht. Dazu haben wir 2018 eine neutrale Sozialberatung eingeführt.

Was heißt das?

Der Berater kommt einmal im Monat und hilft, an welche Stellen man sich bei Problemen wenden kann oder wie das Prozedere ist. Mein Personalleiter hat gesagt, das führen wir jetzt ein. Ich habe gemeint: Da geht doch keiner hin! Aber die Termine sind alle voll. Es ist eine Lebenshilfe und sie wird extrem gut angenommen. Das Gespräch ist vertraulich, aber oft der Startschuss dafür, dass jemand anfängt, sich zu öffnen. Irgendwann kommen die Mitarbeiter auf uns zu und wollen zum Beispiel ihre Arbeitszeiten anpassen.

Ist eine solche Sozialberatung wirklich Aufgabe eines Arbeitgebers?

Die Frage stellt sich, aber ich glaube, diese Konflikte schwelen sowieso – die wirken sich auf die Arbeitskraft aus. Da spielt auch das Thema Burn-out mit rein. Man sagt ja, 80 Prozent der Burn-outs entstehen gar nicht ursächlich im Unternehmen. Und da ist die Sozialberatung vielleicht wirklich nicht schlecht. \u0009Interview: Melanie Lippl