Wie es mit dem Weltladen in Bad Wörishofen weitergeht

Gudrun Marquardt und Willi Frühauf vom Team des Wörishofer Weltladens freuen sich, dass dieser jetzt wieder unter neuer Trägerschaft eröffnet werden kann. Der neue Weltladen bietet ein großes Warensortiment aus fairem Handel an.

Plus Dass im September ausgerechnet in der "Fair Trade"-Stadt Bad Wörishofen der Weltladen geschlossen wurde, sorgte in der Kneippstadt für Enttäuschung. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Von Helmut Bader

Als vor ein paar Monaten bekannt wurde, dass der Weltladen in der Kneippstadt seine Pforten schließt, wurde dies mit allseitigem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ausgerechnet die Fair Trade Stadt sollte keinen Weltladen mehr haben?

Das Team des Weltladens in Bad Wörishofen steht für soziale und ökologische Verantwortung

Nachdem die Zusammenarbeit mit der bisherigen Genossenschaft in Schwabmünchen im August beendet worden war, waren die Verantwortlichen der Bad Wörishofer Ladengruppe nicht untätig. Nun aber gibt es eine gute Nachricht: Schon ab Mitte November kann der Laden in den gewohnten Räumen in der Bürgermeister-Stöckle-Straße wieder Waren aus dem fairen Handel anbieten. Darüber freuen sich besonders der Vereinsvorstand um Carmen Wolf und Ursel Thiemann.

Sie knüpften Kontakte zu der Organisation des „Fair Handelshaus Bayern“, das seinen Sitz in Haimhausen-Amperpettenbach hat. Diese Genossenschaft betreibt bayernweit bereits 13 Weltläden mit dem gleichen Auftrag: Ein Bewusstsein für fair gehandelte Waren, sowie Produkte aus sozial- und ökologisch verantwortlicher Produktion zu schaffen. Sie war nun bereit, die Trägerschaft des Wörishofer Ladens zu übernehmen. Für diese Ziele steht auch das Wörishofer Team. Auch hier werden Produkte verkauft, durch deren Einnahmen den Produzenten und Produzentinnen weltweit ein Auskommen und Überleben insbesondere in kleinbäuerlichen Strukturen und bei benachteiligten Gruppen ermöglicht wird.

Der Eine-Welt-Freundeskreis Bad Wörishofen setzt sich seit fast 30 Jahren für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein. Bewusster Konsum kann helfen, diese Ziele zu erreichen. Der Faire Handel ist eine Herzensangelegenheit des Vereines mit dem Laden in der Bürgermeister-Stöckle-Straße, der nun nach kurzer, aber intensiver Orientierungsphase wieder seinen Aufgaben nachkommen kann.

Diese Nachricht freute natürlich besonders die vielen engagierten, rund 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Einsatz den Laden schon bisher getragen haben, hinter der Idee standen und der neuen Trägerschaft bereits zustimmten. Dass der Wörishofer Verein selbst die Trägerschaft trotz dieser Rückendeckung und auch mit Hilfe von Sponsoren nicht alleine schultern konnte, ist den daran geknüpften Bedingungen geschuldet.

Das Team des Weltladens in Bad Wörishofen freut sich auf die Eröffnung am Donnerstag, 12. November

Nun aber soll der Weltladen in eine neue, gute Zukunft geführt werden. Zur Übergabe der Trägerschaft wurde lediglich ein neues Kassensystem benötigt. In einer Vorbereitungsphase wurden die Helfer bereits vor der Neueröffnung eingewiesen. Ein großes Sortiment an Waren aus vielen Bereichen, gerade jetzt auch Advents- und Weihnachtsartikel, lädt zum Kauf in der ruhigen Atmosphäre des Ladens ein. Wer Lust hat, sich ebenfalls im Weltladen zu engagieren , kann sich beim Ladenleitungsteam um Ursel Thiemann, Hanni Rettig und Martina Grönda melden oder einfach im Laden vorbeischauen.

Natürlich hoffen die Verantwortlichen, dass das Angebot mit einem etwas anderen optischen Erscheinungsbild von den Gästen und vor allem von der einheimischen Bevölkerung gezielter angenommen wird.

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 12. November, ab 10 Uhr in der Bürgermeister-Stöckle-Straße statt. „Leider können wir wegen der aktuellen Pandemie keine große Feier veranstalten, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben aber im Rahmen der Möglichkeiten einige Aktionen geplant“, so Johanna Schiller, von Fair Handelshaus Bayern.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9.30 bis 13 Uhr.





