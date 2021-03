06:00 Uhr

Wie gefährlich ist die AfD wirklich?

Zuerst war die Partei ein Fall für den Verfassungsschutz, dann für die Gerichte. Was sagen die Unterallgäuer Vertreter der rechtskonservativen AfD dazu?

Von Johann Stoll

Kaum war durchgesickert, dass der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstuft, stellte die AfD beim Verwaltungsgericht in Köln mehrere Eilanträge – und bekam Recht. Die Partei darf nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Der Kreisvorsitzende der AfD Unterallgäu, Christoph Maier, hat die Entscheidung erfreut zur Kenntnis genommen. Er sagt, der „sogenannte Verfassungsschutz“ werde als „Regierungsschutz“ missbraucht.

Christoph Maier ist der Kreisvorsitzende der AfD im Unterallgäu.

Die Einstufung der „Hauptoppositionspartei“ AfD sei im wichtigen Wahljahr 2021 „rein wahltaktisch motiviert“. Maier, der selbst mit dem inzwischen aufgelösten sogenannten Flügel um den Thüringer Björn Höcke sympathisiert, verteidigt den Rechtsaußen, der nach Gerichtsbeschluss als „Faschist“ bezeichnet werden darf. Höcke habe „zu keinem Zeitpunkt die im Grundgesetz vorgegebenen Prinzipien verletzt und stand immer auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“. Maier nennt Höcke „das letzte Bollwerk gegen die Linksverschiebung der ganzen Gesellschaft“.

Der AfD-Kreisverband im Unterallgäu ist knapp 90 Mitglieder stark

Der Kreisverband der AfD im Unterallgäu hat fast 90 Mitglieder. Seit Jahresbeginn seien knapp zehn Prozent dazu gekommen. Christoph Maier sieht für AfD-Mitglieder, die beim Staat beschäftigt sind, keine Nachteile durch die aktuelle Beobachtungsdebatte. „Jeder Staatsbedienstete hat wie jeder Bürger das Recht, sich politisch zu engagieren“, sagt der Vorsitzende Maier.

Wolfgang Reitinger ist der Fraktionsvorsitzende der AfD im Unterallgäuer Kreistag.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag, Wolfgang Reitinger, sieht ein „G’schmäckle“ darin, dass ausgerechnet kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg und weiteren wichtigen Wahlen durchgesickert ist, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz werde zu Recht vorgeworfen, die „Stillhaltezusage“ verletzt zu haben, beziehungsweise nicht hinreichend dafür Sorge getragen zu haben, dass keine Informationen nach außen dringen.

Wolfgang Reitinger sieht sich als AfD-Politiker als "Schmuddelkind" betrachtet

Reitinger will sich zu Strömungen in der AfD nicht äußern. Ihn verletzt aber die pauschale Verdächtigung als Rechtsextremist sehr. „Ich habe zeitlebens dem Staat gedient: 40 Jahre als Grund- und Hauptschullehrer, 18 Monate als Soldat, zwölf Jahre im Gemeinderat Legau und sechs Jahre im Vorstand der Lebenshilfe Memmingen/Unterallgäu.“ Auch als Bezirks- und Kreisrat versuche er nach bestem Wissen und Gewissen „das langfristige Wohl unseres Volkes im Auge zu haben.“ Das sei alles andere als leicht. Als AfD-Mandatsträger werde man von so manchem politischen Gegner als „Schmuddelkind“ betrachtet und auch so behandelt. Reitinger will die AfD als seriöse Partei wahrgenommen sehen, die Regierungsverantwortung übernehmen kann. „Jedes Parteimitglied, insbesondere die Mandatsträger und Funktionäre, sollten darum sehr auf ihre Äußerungen achten und stets ihre Grundhaltung kritisch hinterfragen.“

Christian Sedlmeir vertritt die AfD im Mindelheimer Stadtrat.

Der Mindelheimer Stadtrat Christian Sedlmeir ärgert sich, dass er „von heute auf morgen plötzlich ein rechtsradikaler Verdachtsfall sein soll“. Er stehe für sein Land ein. Er würde als aktiver Reservist sogar sein Leben geben. Bei der Feuerwehr habe er Hunderten von Menschen das Leben gerettet. Keiner im Kreistag und im Kreisverband Unterallgäu sei rechtsradikal. Im Stadtrat komme er mit den Kolleginnen und Kollegen sehr gut aus. Alle zusammen leisteten hervorragende Arbeit.





