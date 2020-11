vor 48 Min.

Wie kann Türkheim den Verkehr in der Uferstraße ausbremsen?

Plus Wieder einmal geht es in Türkheim um die Frage, wie die Anlieger vor Lärm und Gefahren durch den Verkehr geschützt werden können - und um ein Verkehrskonzept.

Von Alf Geiger

Ein Dauerbrenner der Türkheimer Kommunalpolitik wird in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal wieder einmal neu aufgewärmt: Wie können die Anlieger in der Uferstraße vor dem Lärm und Gefahren des Durchgangsverkehrs geschützt werden?

Seit Jahren kocht das Thema immer wieder mal hoch, regelmäßig auch bei den Bürgerversammlungen. Auch die Mindelheimer Zeitung hat schon mehrfach über die Klagen von Anliegern berichtet, die über Verkehrslärm und Risiken berichten. In Türkheim gibt es einige Schwerpunkte, insbesondere die Tussenhauser Straße und auch die Ramminger Straße. Dort wurde schon allerhand versucht, von mobilen Geschwindigkeitsmessungen bis hin zum Test von „Raser-Bremsen“. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch weitgehend aus – zumindest bislang.

Anlieger der Uferstraße von Türkheim beschweren sich auch über zu großen Verkehrslärm in den Morgenstunden

In der Sitzung am Donnerstag sucht der Marktgemeinderat erneut nach (wirksamen) Möglichkeiten, um die Anlieger in der Uferstraße zu schützen. Wie Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage der MZ bestätigte, sollen nicht nur die Raser gebremst werden. Die Anlieger beschweren sich immer wieder auch über starkem Verkehrslärm, der schon in den frühen Morgenstunden beginne.

Deshalb habe die Marktgemeinde schon im Vorfeld gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde versucht zu klären, welche Möglichkeiten gegeben sind. Dabei ging es laut Kähler auch um das Thema „Tempo 30“ mit den zu erwartenden Auswirkungen oder um eine zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbegrenzung in den Nachtstunden, etwa von 22 bis 6 Uhr. Ein „Vekehrskonzept Uferstraße“ soll dem Gemeinderat zu einer „ersten Diskussion“ vorgestellt werden, so Kähler.

Außerdem steht auf der Tagesordnung der Sitzung am Donnerstag, 12. November, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) unter anderem die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „Westlich der Angerstraße – Bauhof Türkheim“ sowie eine Grundsatzentscheidung über den Entwurf der gemeindeeigenen Sozialwohnungen am Keltenweg 40.

