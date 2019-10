14:14 Uhr

Wie kommt schwarzer Sand auf die Straße?

Größere Mengen Sand in einer Kurve wurden einem 20-jährigen Autofahrer in Bedernau zum Verhängnis.

Einem 20-Jährigen ist am Mittwochabend in Bedernau Sand zum Verhängnis geworden, der in einer Kurve lag.

Ein 20-jähriger Unterallgäuer war am Mittwochabend in Bedernau unterwegs, als er in einer Linkskurve der Straße Kirchberg von der Fahrbahn abkam. Grund war laut Polizei schwarzer Sand, der dort in größerer Menge auf der Fahrbahn lag. Bei dem Unfall entstand Sachschaden am Auto von 2000 Euro. Die Fahrbahn musste gereinigt, der Sand beseitigt werden. Die Polizei Mindelheim bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher am Kirchberg: Wer kann Angaben zu dem schwarzen Sand machen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim entgegen, Tel. 08261/76850. (mz)