vor 18 Min.

Wie man Gott beweist

Beststeller-Autor Manfred Lütz liest die Leviten

Schon der Einstieg war vielversprechend. Dem Theologen und Psychiater Manfred Lütz ging es in seinem kabarettistischen Vortrag mit den Themen „Werte, Wahrheit und das Glück“ einzig um einen schlüssigen Gottesbeweis. Einwände dagegen kamen dabei ebenso zu Wort wie plausible Argumente für dessen Existenz. Und das ohne kompliziertes Theologen-Kauderwelsch. Sehr unterhaltsam kritisierte der Arzt und Theologe dabei „einen schlampigen Atheismus und frömmelnden Glauben“.

„Stellen sie sich vor, sie wären Atheisten“, lockte der 66-jährige Rheinländer seine vielen hundert Zuhörer, die gebannt an seinen Lippen hingen – und am Ende wieder Christ sein durften. So durften bei dem von der Pfarreiengemeinschaft St. Justina im Rahmen der „Missionarischen Woche“ veranstalteten heiteren Abendseminar Agnostiker, Atheisten und Gläubige gleichermaßen entspannen. Dafür sorgte nicht zuletzt eine Band der jungen Missionare, die mit religiösen Liedern auf den Vortrag einstimmten. Am Pult las dann ein überzeugter Katholik, der bis Dezember letzten Jahres Chef der Psychiatrischen Klinik „Alexianer“ in Köln war. Seinen Fans las er undogmatisch, locker und amüsant die Leviten.

Für Lütz ist Gott letztlich nicht philosophisch sondern personell, nämlich der, den jeder per Du im Gebet ansprechen kann. Und sein Gottesbeweis? Für Manfred Lütz liegt er grammatikalisch im Futur II. „Wir werden morgen hier gesessen haben und übermorgen, im nächsten Jahrhundert und auch in ferner Zukunft, wenn es längst keine Menschen und kein Universum mehr gibt, wird es so gewesen sein“, so seine Gedankenspiele die er als Beweis dafür anführte, dass es eine sich selbst ewig fest dauernde Wesenheit gibt. „Egal, ob Hirnforscher, Ethiker, Wissenschaftler oder Politiker, sie alle kommen früher oder später auf die Frage nach Gott zurück“, gab sich der Kölner Nervenarzt überzeugt. Um sie zu beantworten, ging Lütz einige höchst amüsante Umwege. Er nannte Elton Johns Auftritt bei der Trauerfeier für Lady Diana „heidnisch“, nahm Argumente der „besten Atheisten“ der Welt genau unter die Lupe und skizzierte Debatten um Evolutionstheorie und Hirnforschung und analysierte, wie Psychologen Gott auf die Couch gelegt haben.

Wie gewohnt, befasste sich der Mediziner auch mit der Lebenslust, wobei er hart mit Diät-Sadisten, dem Fitness-Kult und dem Gesundheitswahn vieler Menschen ins Gericht ging, „die glauben ihr Leben damit verlängern zu können“. Näher hing der Theologe auch auf Musik und Kunst ein, die wie er sagte „uns über die rein materielle Basis unseres Lebens erhebt“. Immer wieder unterbrach Lütz seine eigenwillige Reflexion mit hinreißenden Geschichten über Menschen, die sich mit dem lieben Gott anlegten. Atheisten, so Lütz, lebten manchmal so, als ob es Gott doch ein bisschen gibt und „Gläubige so, als gäbe es ihn nicht“.

Witzig, scharfsinnig , durchdacht und schlüssig erzählte Lütz die Geschichte der Philosophie und zeigte Wege auf, „wie man unvermeidlich glücklich werden kann“. Energisch wandte er sich gegen die Vorstellung in der Gesellschaft, dass Glück machbar sei. „Je mehr man Glück erzwingen will, desto mehr verschwindet es“, warnte er.

Viele Menschen, so Lütz lebten heute „in einer Art Videomentalität, sie glauben alles ist wiederholbar und versuchen den Tod immer weiter hinaus zu schieben“. Schwierig nannte der Schriftsteller auch die Vermittlung von Werteerziehung in der heutigen Zeit, Dabei verwies er auf eine Flut von Ratgebern, auf einen Boom, der Eltern nur verunsichere. (iss)

