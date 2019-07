01.07.2019

Wie sich Mantras und Jodeln in Mindelheim vereinen

Franz Simon teilt im Mindelheimer Forum seine Begeisterung für Indien und für besondere Musik - ein außergewöhnliches Konzert eines außergewöhnlichen Künstlers.

Von Maria Schmid

Indische Mantras und alpenländisches Jodeln – passt das zusammen? Für Franz Simon aus Anif in Österreich geht das, wenn es auch erklärungsbedürftig ist. Dass er seit 2011 ein Diplom hat, Unterricht im Jodeln geben zu dürfen, zeigt er gleich zu Beginn des von ihm veranstalteten Mitsing-Konzertes im Kleinen Saal im Forum in Mindelheim. Mantras sind da doch etwas ganz anderes. Sie werden seit Jahrtausenden benutzt, um den Geist zu fokussieren und die Seele zu heilen: Eine heilige Silbe, ein heiliges Wort oder ein heiliger Vers wird singend, gesprochen und auch geflüstert immer wiederholt. Es sind Klangkörper einer spirituellen Kraft.

Für Franz Simon ist es das immer wieder kehrende „Sita Ram“, das er singt. Dazu spielt er auf seiner indischen Harmonika, die einen sehr weichen und gleichmäßigen Klang erzeugt. Franz Simon hat sich in Indien von dem Amerikaner Jeffrey Kagel inspirieren lassen, der sich als Krishna Das einen Namen gemacht hat. Dieser singt in verschiedenen Tonlagen immer nur diese beiden Wörter. Franz Simon hat sie mit der „Liebe“ in verschiedenen Sprachen ergänzt. Er singt im Sprechgesang: „Liebe – unauslöschlich wie die Sonne“. Und so singt er von „Love“, „L’amour“ und auch „Amore“. „Sita Ram“ drückt die Einheit der individuellen Seele mit der kosmischen Seele aus. „Rama“ ist einer der wichtigsten Aspekte Gottes in der indischen Mythologie, im Hinduismus. „Sita“ steht für die individuelle Seele. Ein Mantra bedeutet: „Das, was denjenigen beschützt, der es erhalten hat.“

Franz Simon berichtet in Mindelheim auch von seinen Reisen nach Indien

Doch, wie passt nun das Jodeln dazu? Nun, vielleicht, weil im Jodeln auch immer wieder Silben wiederholt werden? Beim Mantra ist es die von ihm ausgehende Kraft, beim Jodeln ist es die Lebensfreude. Deutlich wird das beim „Kuahmelcher Jodler“ von Hubert von Goisern. Der österreichische Liedermacher und Weltmusiker bringt sie vor allem bei diesem Jodler besonders stark zum Ausdruck, die pure Lebensfreude.

Der diplomierte Franz Simon hält eine Unterrichtsstunde im Forum ab. Er bringt den Gästen das Jodeln bei, die ihren großen Spaß daran haben, wenn sie singen: „Duljö i ri dü dü, dio i di, dio i di, Holadio dü, dü, rü ….“ Sie schaffen diese wahren Zungenbrecher und gehen vergnügt nach Hause, allerdings nicht, bevor sie alle gemeinsam noch einmal das „Sita Ram“ gesungen haben.

War der Nachmittag ganz den Mantras und dem Jodeln gewidmet, so zeigte Franz Simon am Abend seine Dias, die er bei den vielen Reisen in Indien gemacht hat. Er hat in Ashrams gelebt und Yogis aufgesucht, die seit Jahren in Askese leben. Er sagt, er sei bei Mutter Teresa in Kalkutta gewesen und habe „Auroville“, die „Stadt Zukunft“ besucht, aber auch Palmenstrände und die Stadt des Lichtes, dort, wo die Göttin Shiva die Sterbenden begleitet. Dass er dieses Land besonders schätzt und es ihn immer wieder dorthin zieht, das zeigt er mit voller Überzeugung.

