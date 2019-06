vor 22 Min.

Wie sich Mindelheimer für Westpapua einsetzen

Ibrahim Peyon kämpft für die Unabhängigkeit seiner Heimat Westpapua. Dafür sucht er Hilfe in Berlin, bei der UN - und auch im Unterallgäu.

Von David Kienle

Phosphorbomben im Hochland. Militäroperationen mit Toten und Vertriebenen: So schrecklich ist die Situation aktuell in Westpapua, die von Indonesien annektierte Hälfte der Insel Papua-Neuguinea. Ibrahim Peyon kommt aus Westpapua und lebt seit fünf Jahren in Mindelheim. Er ist der Sonderbeauftragte der Freiheitsbewegung für Westpapua (ULMWP) für Deutschland und kämpft für die Unabhängigkeit seines Landes von Indonesien. Dabei hat er zusammen mit anderen Vertretern der Bewegung einen Brief aufgesetzt, der an den deutschen Außenminister Heiko Maas gerichtet ist.

Darin wird die aktuelle Sitation Westpapuas geschildert und Maas wird gebeten eine Resolution zu unterstützen, über die im Herbst von der Vollversammlung der Vereinten Nationen diskutiert werden soll. In der Resolution geht es darum, die von Indonesien 1969 durchgeführte Annexion Westpapuas wieder rückgängig zu machen.

Über die Kirche bekam Ibrahim Peyon aus Westpapua Hilfe

Der Brief, den Peyon und seine Mitstreiter verfasst haben, sollte möglichst viel Unterstützung bekommen und deswegen informierte Peyon auch die evangelische Kirche in Mindelheim über die Situation in Westpapua und von seinem Vorhaben.

In Mindelheim und zahlreichen anderen evangelischen Gemeinden in Deutschland kamen zahlreiche Unterschriften zusammen, die dem Brief mehr Nachdruck verleihen. Peyon selbst ist der Kirche und auch Deutschland sehr dankbar. Die ersten Missionare in Westpapua seien alle aus Deutschland gekommen und hätten geholfen, dort den christlichen Glauben zu verbreiten. Deswegen appelliert er gerade in dieser schlimmen Situation, in der sein Land aktuell steckt, an die Hilfe des deutschen Staates.

Er spricht sogar davon, dass Deutschland der Vater von Westpapua ist. Wenn die Vereinten Nationen die Resolution für Westpapua annehmen, könnte er wieder in sein Land zurückkehren.

