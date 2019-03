vor 37 Min.

Wie sich eine Notfallseelsorgerin um die Angehörigen kümmert

Uschi Wenger aus Fürbuch arbeitet als Notfallseelsorgerin. Warum die 52-Jährige gerade in schwierigen Situationen gerne für andere da ist.

Von Daniela Polzer

Einsatzkräfte kämpfen tagtäglich um das Leben von Menschen. Doch manchmal können auch sie nichts mehr tun. Vor allem ein unerwarteter Todesfall wirft die Angehörigen des Verstorbenen schnell aus der Bahn. Um ihnen in dieser schwierigen Situation beizustehen, ist Uschi Wenger aus Fürbuch als ehrenamtliche Notfallseelsorgerin im Unterallgäu unterwegs.

„Von einer Sekunde auf die andere ist für die Angehörigen alles anders“, erzählt Wenger. Vor fünf Jahren hat die Finanzbeamtin die Ausbildung zur Notfallseelsorgerin absolviert und war seitdem bei über 70 Einsätzen mit dabei. Sie selbst hatte vor mehr als 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Neffen einen schweren Autounfall. Da es zu einigen Missverständnissen kam und die Angehörigen nicht wussten, was genau passiert war, weiß Wenger, wie wichtig Unterstützung in solch einer Situation ist. Als dann 2014 die Notfallseelsorge im Unterallgäu eingerichtet wurde, wollte sie anderen die Hilfe ermöglichen, die ihre eigene Familie auch gebraucht hätte. Beim Großteil von Wengers Einsätzen handelt es sich um häusliche Todesfälle. Manchmal wird sie auch nach einem Suizid alarmiert oder muss bei Unfällen vor Ort sein. „Wir wissen nie, was kommt“, sagt sie. Wenn nachts der „Piepser“ losgeht, dann heißt es schnell anziehen, sich bei der Leitstelle melden, alle notwendigen Informationen einholen und los.

Die Unterallgäuer Notfallseelsorger helfen, den ersten Schock zu überwinden

Vor Ort ist Wenger gemeinsam mit einem Kollegen für die Angehörigen, aber auch für Zeugen oder für den Unfallverursacher da. Der Rettungsdienst kann meist nicht lange bleiben, deshalb helfen die Notfallseelsorger den Hinterbliebenen, den ersten Schock zu überwinden. Außerdem versucht die 52-Jährige, über die Situation zu sprechen und den Angehörigen klarzumachen, was passiert ist. „Manchmal muss man oft wiederholen, dass der Verstorbene wirklich tot ist“, sagt Wenger. Jeder reagiere in dieser Lage anders und deshalb müsse man selbst sehr flexibel sein. Auf Wunsch der Angehörigen gestalten die Seelsorger eine Verabschiedung vom Verstorbenen. Die Polizei sei hier in der Regel sehr kooperativ und deshalb können die Hinterbliebenen den Verstorbenen meist nochmals sehen und sich verabschieden, erzählt Wenger, die sich auch im Krankenhaus-Besuchsdienst engagiert.

Sobald sich die Angehörigen gefangen haben, stehen Wenger und ihr Kollege ihnen mit Rat und Tat zur Seite – und zwar unabhängig von deren Konfession. Schließlich gehe es nicht darum, zu missionieren, sondern die Leute zu unterstützen. Dafür haben die beiden einen dicken weißen Ordner dabei. Darin sind eine Liste aller Bestattungsunternehmen in der Region und weitere hilfreiche Unterlagen. Die Notfallseelsorger wollen den Angehörigen die nächsten notwendigen Schritte erleichtern. Allerdings nur, wenn das gewünscht wird. „Manchmal haben wir auch den Fall, dass die Hinterbliebenen unsere Hilfe gar nicht wollen. Das macht aber überhaupt nichts, dann fahren wir einfach wieder“, sagt Wenger. Ihre Aufgabe sei es, für die Leute da zu sein, das heiße: „Hingehen, da sein und aushalten.“

Die Arbeit der Notfallseelsorgerin aus Fürbuch ist sehr belastend

Wichtig sei bei dieser ehrenamtlichen Arbeit vor allem aber auch der Eigenschutz. Nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch müsse man auf sich selber schauen, erzählt die Notfallseelsorgerin. Zu diesem Zweck treffen sich die ehrenamtlichen Helfer vier bis fünf Mal im Jahr zu einem Teamtreffen. Bei diesem überregionalen Treffen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, über ihre Arbeit und schwierige Einsätze zu sprechen. Das sei nicht nur eine gute Hilfe, um die Dinge zu verarbeiten, sondern auch um sich auszutauschen und beim nächsten Mal besser Bescheid zu wissen, sagt Wenger. Abgesehen von diesen Supervisionen können die Mitarbeiter jederzeit ihren Systemleiter anrufen. Wenn einem eine Situation besonders zusetze, bekomme man sofort Unterstützung, sagt sie. Die anderen Notfallseelsorger seien ebenfalls eine große Hilfe bei der schwierigen Arbeit: „Man kann sich auf den anderen einfach verlassen.“ Das eingespielte Team besteht aus fast 40 Leuten. Darunter sind viele Lehrer, Hausfrauen oder Ruheständler. Jeder könne sich einbringen, je nachdem wie er Zeit hat, sagt Wenger.

Sie selbst hat sich ein hilfreiches Ritual angewöhnt: Nach einem Einsatz setzt sie sich zu Hause an ihren Computer, öffnet ein Worddokument und schreibt auf, was gerade passiert ist. Das brauche sie, um das Erlebte verarbeiten zu können. Wenn sie dann das Dokument schließt, kann sie den Einsatz ruhen lassen.

