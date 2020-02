vor 26 Min.

Wie sich eine junge Frau ins Leben zurückkämpft

Mit 19 Jahren brachte sie ihr Kind zur Welt und fand Unterschlupf in einer schimmligen Wohnung. Im Ellinor-Holland-Haus fand sie neuen Mut

Dieses Haus im Augsburger Textilviertel ist einzigartig. Viele Kinder sind hier untergekommen, Alleinerziehende, Familien, Alleinstehende und Rentner. 80 Menschen leben hier. Was sie eint ist ihr Schicksal: Sie haben schwierige Zeiten hinter sich gebracht und viele wussten lange nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen kann. Halt finden sie im Ellinor-Holland-Haus, wo sie ein pädagogisch geschultes Team motiviert, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Melanie Z. (Name von der Redaktion geändert) lebte fast drei Jahre in dem Haus. Sie hat mit eisernem Willen ihr Leben in den Griff bekommen. Vor vier Jahren, da war sie gerade 19, hat sie ihre kleine Sophie geboren. Dass sie ihr Kind trotz ihres jungen Alters bekommen wird, stand für sie zu keiner Sekunde in Zweifel. Leicht war es trotzdem nicht. Ihr Freund war noch Schüler und mit der neuen Situation heillos überfordert. Ihren Freund wollte Melanie auch nicht allzu sehr unter Druck setzen. Irgendwie spürte sie, dass er schon der Richtige ist, aber eben mit dem Baby noch nicht viel anzufangen weiß. Einen Vorwurf hat sie ihm nie gemacht. Sie vertraute darauf, dass der Vater des Kindes später besser damit klarkommen wird, was dann ja auch passierte.

Daheim bei ihrer Mutter konnte Melanie mit ihrem Baby nicht wohnen. Zu beengt wäre das gewesen. Unterschlupf fand sie in einer Art Übergangswohnheim. Wohl war ihr da nicht mit dem Baby, um dessen Gesundheit sie fürchtete. In der Dusche hatte sich Schimmel ausgebreitet. Einkünfte hatte sie keine und wie sollte sie mit dem Kind eine Ausbildung machen?

In dieser Zeit hat sie vom Ellinor-Holland-Haus gehört und sich beworben. Opfer häuslicher Gewalt leben hier, Alleinerziehende, Familien, aber auch Ältere, die sich in besonderer Notlage befinden. Sie alle werden dort von pädagogischen Fachkräften wie Susanne Weinreich und Iris Bürgel fit gemacht, um am Ende wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Als Alleinerziehende mit kleinem Kind war die Notlage von Melanie unstrittig. Ihre Tochter Sophie fand Platz in der benachbarten Kindertagesstätte. Und sie selbst bekam durch das Jobcenter die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu beginnen. Es waren „drei knackige Jahre“, erzählt Melanie heute, ein dreiviertel Jahr nach ihrem Auszug. Kind versorgen, Schulbank drücken und im Betrieb anpacken. Aber sie hat es geschafft – mit eisernem Willen.

Im Ellinor-Holland-Haus schloss Melanie enge Freundschaften. „Zum Reden ist man einfach eine Tür weiter gegangen“, sagt sie. Auch heute besteht zu einigen noch ein guter Kontakt. Und manchmal kommt sie auch einfach so ins Ellinor-Holland-Haus. Es ist für sie zur zweiten Heimat geworden.

Die Bewohner setzen sich gleich beim Einzug Ziele und entwickeln mit dem Team Strategien, wie die Notlage bewältigt werden kann. Da geht es um die Finanzen, den Beruf, die Erziehungsfähigkeit und um Sozialkompetenzen. Wer auszieht, sollte in der Lage sein, sein Leben ohne staatliche Unterstützungsleistungen zu meistern.

Neben der fachlichen Begleitung sind die nachbarschaftliche Hilfe der Hausgemeinschaft, die Unterstützung durch Ehrenamtliche und die Kooperation mit anderen Beratungseinrichtungen wichtige Säulen des Konzeptes. (jsto)

