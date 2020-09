vor 14 Min.

Wie soll Wiedergeltingen im Jahr 2040 aussehen?

Plus Der Auftakt der Dorferneuerung beginnt mit einer Bürgerbeteiligung und Fragebögen in jedem Briefkasten.

Von Wilhelm Unfried

Die Gemeinde Wiedergeltingen ist nun voll in das Dorferneuerungsverfahren eingestiegen. Zum Auftakt einer großen Bürgerbeteiligung informierten Gemeinde, das Amt für ländliche Entwicklung und das Planungsbüro Steinbacher Consult über das Verfahren.

Geballte Fachkompetenz bei der Vorstellung der Pläne zur Dorferneuerung in Wiedergeltingen

Zunächst gehen an alle Haushalte Fragebögen, in denen die Bürger den bestehenden Einrichtungen Noten geben und sich Gedanken machen können, wie die Heimatgemeinde in der näheren Zukunft aussehen soll. Am Samstag, 17. Oktober, ist dann ein Rundgang durch den Ort geplant.

Zu der Auftaktveranstaltung in der Mehrzweckhalle konnte Bürgermeister Norbert Führer vom Amt für ländliche Entwicklung, Christoph Graf, sowie vom Büro Steinbacher Consult, Bettina Steinbacher mit Mitarbeitern Stefan Löser und Sandra Madlung begrüßen.

Führer betonte, dass der Gemeinderat das Thema schon lange im Auge habe, er habe Beschlüsse aus dem Jahre 1992 in den Protokollen gefunden.

Im Jahre 2019 hätten sich die Kontakte zum Amt für Landwirtschaft (ALE) vertieft und schließlich habe man das Büro Steinbacher mit der Planung beauftragt, das schon viele derartige Verfahren begleitet habe. Christoph Graf stellte dann mehrere Dorferneuerungsverfahren aus der näheren Umgebung, darunter Schlingen und Breitenbrunn, vor. Ziel des Verfahrens sei „ein lebendiges Dorf“ mit sozialem Miteinander und dorfgerechter Gestaltung.

Dabei gehe es um Wohnen und leerstehende Gebäude, Nahversorgung und Handwerk. Und am Ende gehe es natürlich auch um die Kostenfrage, was man sich leisten könne und wolle.

Bettina Steinbach ging ebenfalls auf die Tätigkeitsbereiche ihres Unternehmens ein. Bevor man loslegen könne, müsse man in einer Analysephase die Stärken und Schwächen des Ortes kennen lernen. Und Bettina Steinbacher stellte bei allem die Wichtigkeit der Mitarbeit der Bürger heraus. Dabei könnte die Entwicklung des Ortes wichtige Hinweise geben, deshalb zeigte sie auch alte Karten. Alles komme auf den Prüfstand, von den bebauten Flächen, die Verkehrsstruktur, die Naherholung und nicht zuletzt die Altersstruktur.

Stefan Löser erklärte dann das Prozedere. Begonnen habe man in diesem Frühjahr mit einem Spaziergang mit dem Gemeinderat durch den Ort. Nun beziehe man die Bürger mit ein.

Die Bürger in Wiedergeltingen können ihre Gemeinde benoten wie in der Schule

In jeden Haushalt gehe in den nächsten Tagen ein Fragebogen, die übrigens von den Gemeinderatsmitgliedern in die Briefkästen gesteckt wurden. Beteiligen können sich alle Bürger ab 16 Jahren. Wer mehr Bögen brauche, könne diese in der Verwaltung abholen oder sich über das Internet herunterladen. Die Bögen sollten bis spätestens Sonntag, 11. Oktober, zurück gegeben werden.

Der Fragebogen beschäftigt sich mit sechs Themenfeldern, vom Bereich Wohnen über die Angebote im Bereich Kultur und Freizeit bis hin zu Mobilität und Verkehr.

Dabei können die Bürger wie in der Schule Noten von eins bis sechs vergeben. Im Themenfeld Soziales, Gemeinschaft und Bildung werden die Angebote für Kindergarten, Schule, Freizeit für Jugendliche, Angebote für Familien und Senioren sowie Angebote für Menschen mit Behinderung zur Bewertung gestellt.

Und drei Fragen sind besonders wichtig. Einmal geht es um die Frage „was den Bürgern in Wiedergeltingen besonders gut gefällt?, weiter was überhaupt nicht gefällt und was der Bürger im Ort vermisst. Und Bürgermeister Norbert Führer wurde wie die anderen Redner nicht müde zu betonen, dass alle Fragebögen anonym seien.

Wohin die Reise geht, wurde dann in der Aussprache deutlich. Ein Bürger meinte, das dringendste Problem in Wiedergeltingen sei der Verkehr. Und wenn man dieses nicht löse, dann brauche man sich keine weiteren Gedanken zu machen.

